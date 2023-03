Abrió la puerta de emergencia del avión, hizo saltar las alertas y lo detuvieron en Los Ángeles

escuchar

Un hombre que había abordado un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) fue detenido tras activar el tobogán de emergencia del avión antes del despegue. De acuerdo con el informe de las autoridades, el sábado, aproximadamente a las 10 hs, el pasajero abrió la salida de emergencia mientras la aeronave se alejaba de la puerta de embarque.

El hombre vestía unos pantalones negros y un suéter de rayas rojas y azules. Algunos testigos detallaron a Fox News que el hombre había corrido al frente cuando el avión comenzó a alejarse y le pregunto a una azafata “¿Ahora qué hago?”. La mujer le insistió con que regresara al asiento, ya que estaban a minutos del despegue, pero el pasajero se dirigió hacia la salida de emergencia y accionó el mecanismo.

El piloto se preparaba para realizar el despegue cuando el hombre accionó el tobogán de la salida de emergencia Pixabay

El piloto tuvo que detener la aeronave. Mientras tanto, el viajero cayó en la pista y subió a la parte trasera de un carrito para equipaje. Los trabajadores que se encontraban allí lo sujetaron hasta que llegaron las autoridades. En un comunicado, la capitana de la policía aeroportuaria, Karla Rodríguez, explicó que debido a las circunstancias, el FBI había sido notificado sobre el percance.

Como medida de precaución, los pasajeros desembarcaron el avión y fueron escoltados y transportados a otra aeronave “para continuar con sus planes de vuelo a Seattle, Washington”, señaló Rodríguez. El hombre que causó el percance no fue oficialmente arrestado. Sin embargo, lo trasladaron a un hospital para realizarle una evaluación mental.

Los pasajeros aplauden los trabajos de la tripulación

A pesar de que el vuelo tuvo un retraso de tres horas, una testigo celebró la manera en que la tripulación manejó la situación. “Los asistentes de vuelo fueron increíbles”, declaró Gillian Sheldon a Fox 11. Desde su perspectiva, todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. “Siempre te dices a ti mismo, cuando ves estas cosas en la televisión, ‘hubiera hecho esto o aquello’, pero honestamente, fue tan rápido que no había forma de reaccionar”, detalló.

La mujer se reconoció alegre de que el hombre no accionara la salida de emergencia cuando el avión ya hubiera despegado, ya que eso habría traído un “resultado completamente diferente”. “Simplemente me alegro de que no haya sucedido cuando estábamos en el aire”. De igual manera, mostró su gratitud a la aerolínea a través de su cuenta de Twitter.

Una testigo agradeció a los miembros de la aerolínea la manera en que se abordó la situación Twitter/gilliansheldon

¿Es un delito no obedecer a la tripulación?

Una persona puede ser multada por interferir con las funciones de un miembro oficial de la tripulación, algo que se considera como un delito civil en la mayoría de los países.

El pasajero no acató la orden de la azafata de regresar a su asiento Unsplash

Entre las acciones consideradas como interferencia, se encuentran:

Bloquear físicamente a un asistente de vuelo para que no camine por el pasillo.

Desobedecer solicitudes repetidas de apagar un dispositivo electrónico.

Amenazar con lastimar a un asistente de vuelo, a un piloto o a cualquier otra persona en la nave.

LA NACION