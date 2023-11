escuchar

Los migrantes latinoamericanos que logran cruzar por la frontera sur de Estados Unidos para llegar a lugares como El Paso, Texas, se enfrentan a la obligación de elegir entre dos opciones que les presentan las autoridades: ingresar a una larga lista de solicitantes de refugio temporal o recibir un pasaje de autobús, con destino a cualquier otra ciudad de ese país. Esta peculiar medida de los gobiernos locales comenzó a ser implementada por otras localidades, como Denver, Nueva York e Illinois, ante la llegada masiva de indocumentados.

Sorprendentemente, casi la mitad de los más de 27.000 migrantes que llegaron a Denver desde noviembre del año pasado optaron por la alternativa de irse a otro lugar, según datos revelados por una investigación de Associated Press y la organización Report for America.

Las autoridades de El Paso, Texas, fueron de las primeras en decidir comprar pasajes para los migrantes a fines de 2022 Nils Huenerfuerst / Unsplash

La estrategia ha sido impulsada particularmente por estados que tienen gobernadores republicanos y están dispuestos a destinar fondos de sus administraciones para comprar boletos de autobús, avión o tren para que los recién llegados se trasladen a ciudades lideradas por demócratas, lo que ha generado tanto críticas como apoyos.

Denver

En Denver, el gasto para que los migrantes se vayan a otras ciudades supera los US$4,3 millones, pero genera costos adicionales en los destinos que sí los reciben y los atienden, dado que necesitan proporcionarles refugio, comida y asistencia médica mientras esperan la resolución de sus casos de asilo que puede tardar varios años.

Chicago

Por otra parte, la organización Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago reportó que compró pasajes para más de 2500 migrantes que tienen familiares, amigos o patrocinadores en otros lugares del país, aunque no reveló la cantidad total de fondos que se usaron.

Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también llamó la atención el año pasado al mandar a varios inmigrantes en avión de San Antonio a Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Este año, los legisladores estatales aprobaron US$12 millones en fondos para mantener la iniciativa de reubicación de migrantes a otros lugares.

Nueva York

Los datos del gasto de Nueva York aún no están disponibles, pero es un hecho que las autoridades locales ofrecen pasajes de avión de ida a cualquier parte del mundo, aunque previamente dijeron que solo compran billetes para los inmigrantes que quieren trasladarse voluntariamente y que no obligan a nadie a marcharse.

¿El final de las ciudades santuario?

Según Mario Russell, director del Center for Migration Studies of New York, la parte más complicada tras habilitar y mantener los refugios, es poder llevar los procesos judiciales de los migrantes. Sin embargo, según sus propias palabras, este proceso “se ha dejado caer en ciudades del interior, sin mucha preparación, sin realmente mucha previsión a ningún nivel”.

A principios de 2023, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, desató tensiones políticas cuando alquiló autobuses para transportar migrantes a Chicago y Nueva York, lo que de inmediato generó la protesta de sus pares en estas ciudades que expresaron su desacuerdo, y argumentaron que sobrecargar a otras ciudades no es la solución.

Según las autoridades, los migrantes deben decidir voluntariamente si quieren ir otros lugares (Archivo) JOHN MOORE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Tenemos otras ciudades demócratas, Denver, California, Los Ángeles, que envían a su gente a Chicago y Nueva York. ¿Por qué? Porque están diciendo: ‘No podemos recibir más’. Chicago aún tiene que decir: ‘No podemos recibir más’”, declaró el concejal municipal Anthony Beale, quien manifestó su respaldo a una iniciativa para poner fin al estatus de “ciudad santuario”. “Tenemos que poner un límite en algún punto”, agregó.

Estas tácticas, que empezaron hace más de un año, cobran más relevancia a medida que la presión aumenta, con más migrantes que buscan escapar de las complicaciones económicas y políticas en diversas partes del mundo e intentan rehacer su vida en EE.UU. Durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, los cruces fronterizos ilegales superaron los 2,8 millones, con la segunda cifra más alta jamás registrada, según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).