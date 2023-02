El emotivo mensaje de amor de Florinda Meza en recuerdo de Roberto Gómez Bolaños: “Una leyenda nunca muere”

escuchar

Como cada año, la actriz Florinda Meza celebró el cumpleaños de su fallecido esposo, el comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”. Fue a través de una fotografía inédita y un emotivo mensaje que recordó a quien fue un ícono latinoamericano por sus personajes como El Chavo del Ocho. El intérprete nació un 21 de febrero de 1929.

En las primeras horas del martes, quien dio vida al personaje de Doña Florinda compartió la publicación a través de su cuenta de Twitter. La descripción la ilustró con una imagen de Bolaños en su juventud. El mexicano, que también creó e interpretó a famosos personajes como “El Chapulín Colorado”, “El Doctor Chapatín” y “Chómpiras”, lucía un traje de color esmeralda y una camiseta blanca.

“¡Zas! Y que jugamos a que hoy es mi cumpleaños y estoy aquí de nuevo para hacerlos reír y gozar, como siempre…”, comenzó Florinda Meza, al evocar una de las frases más famosas. La también actriz de 74 años agregó: “Sí, estás aquí. Porque eres un genio, una leyenda… y una leyenda nunca muere. Feliz cumpleaños, mi Rober. 94 años de luz y alegría. Bendita tu vida. Te amo”.

Florinda Meza compartió una fotografía de Roberto Gómez Bolaños cuando era joven @FlorindaMezaCH/Twitter

La publicación conmovió a los fans de la “leyenda”, quienes de inmediato se unieron a la celebración de cumpleaños. Cientos de personas mandaron sus mejores deseos y recordaron las escenas más destacadas de las comedia producidas por Bolaños. “El Chavo del Ocho era un ser muy especial y, por lo tanto, no tengo duda que está allá con Dios”; “Muchos besos al cielo desde Chile”; “Feliz cumpleaños en el cielo para nuestro queridísimo Chespirito”, se leía entre las reacciones.

Otros aprovecharon para enviar una petición a Florinda Meza para que transmitieran de nuevo los programas de Chespirito en algunas regiones de Latinoamérica. La actriz le contestó a una persona. “Es lo que más deseo”.

La vida de Florida Meza tras la muerte de “Chespirito”

Florinda Meza ha dejado ver en sus redes sociales que no olvida a quien fue su amor. Es a través de este canal que lo recuerda en algunas fechas importantes. El pasado 28 de noviembre conmemoró su aniversario luctuoso. En esa ocasión, publicó un video con varias fotografías de su esposo en el que expresó: “Muchos de ustedes (los fans) deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana, frente a su foto, le digo: ‘buenos días, mi alegría’. Y casi me parece escuchar su respuesta: ‘buenos días, mi dulce amanecer’ (…) Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento, por tanto amor y por todo lo que aprendí de ti. Pero, sobre todo, gracias, Rober, por hacer que mi vida fuera interesante”, le dedicó.

Florinda Meza envió un conmovedor mensaje en el octavo aniversario luctuoso de Chespirito

Hace tiempo, en una entrevista para la revista ¡Hola!, en su edición argentina, Florinda Meza reveló algunos detalles sobre el inicio de su romance con el destacado actor, mismo que describió como “inquietante y emotivo”. Aunque tuvieron años de citas e intentos por parte de “Chespirito”, al final lo que la conquistó fue su “talento”.

Tras el fallecimiento de su esposo, la artista ha tenido momentos difíciles. En este encuentro, se sinceró sobre lo complicado que ha sido superar el dolor. “La muerte de Roberto fue, es y seguirá siendo la peor de mis pesadillas y no he podido recuperarme. A esta altura de mi vida descubro que la pena no se va nunca, simplemente trato de convivir con ella”, aseguró.

LA NACION