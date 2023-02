Es española y dice que tras pasar por Cuba casi no la dejan entrar en Miami: “Infórmense bien”

escuchar

Como cualquier viaje al extranjero, trasladarse a Estados Unidos implica requisitos que cumplir. Las autoridades migratorias revisan todo historial del visitante por seguridad. Al encontrar algún elemento sospechoso, también pueden determinar que no es elegible para el ingreso al país. Eso fue lo que le ocurrió a una joven española, a quien le impidieron la entrada porque había estado de paseo por Cuba. Además, le quitaron su autorización ESTA.

La usuaria @melissagranado utilizó sus redes sociales para contar cómo fue el día en el que perdió su permiso migratorio. De acuerdo con su relato, viajó por tres meses a Miami para visitar a sus familiares y desconectarse de la rutina de España. “Normal, yo me saco la ESTA y viajo a los Estados Unidos y todo maravilloso. Estuve ahí durante casi 90 días”, comentó en su video.

Pasado el tiempo en el que podía estar dentro de EE.UU., decidió trasladarse a otro país para ver a más miembros de su familia: “Yo tenía planeado que después de ese viaje, ya que me quedaba relativamente cerca, iría a visitar a mi abuelo que vive en Cuba”, aseguró. Sin embargo, no sabía que ese traslado le costaría su ESTA.

Una joven española contó cómo le prohibieron el paso a EE.UU. por haber visitado Cuba

Según contó, tras la visita a Cuba y para regresar a su ciudad natal debía hacer una parada nuevamente en el país norteamericano. Allí, todo se complicó: “Cuando quise volver a España yo tenía que pasar otra vez por Miami, pero porque así me vendieron el billete. Era una escala de 24 horas”, dijo.

La enviaron al famoso “cuartito” de migraciones, en donde interrogan a todos los extranjeros que necesitan una segunda revisión por parte de las autoridades: “Entré a una salita llena de gente con cara de ‘creo que me van a meter a la cárcel’”, aseveró. Enseguida, las autoridades le notificaron que no podía hacer la escala y que además tenían que retirarle su ESTA: “Al llegar (a Miami) me dicen ‘no, señorita, usted no puede pasar porque acaba de visitar un país patrocinador del terrorismo’. Al parecer Estados Unidos tiene una lista de países que contribuyen al terrorismo y dentro de esa lista estaba Cuba, lo cual yo no sabía”, lamentó.

Finalmente, según su relato, convenció a los agentes de que la dejaran quedarse solo mientras hacía su escala para volver a España. Estuvo 24 horas en Miami y después viajó a Europa, pero ya sin su ESTA. “El funcionario de migración me dice con una sonrisa de oreja a oreja ‘no te preocupes, no pasa nada, usted puede volver a entrar, pero tiene que pedir una visa en la embajada de su país y ya está'”, contó.

Para su mala suerte, cuando quiso su cita, el proceso se complicó. “Intento coger una cita como tan fácil me lo pusieron, pero aquí viene el problema... había citas hasta febrero de 2024″, concluyó. En ese sentido, dio una recomendación para todas las personas que deseen ingresar al territorio estadounidense: “Si quieres viajar a los Estados Unidos, infórmate bien”.

Una joven española contó cómo le prohibieron el paso a EE.UU. por haber visitado Cuba, parte 2

¿Qué es el permiso ESTA?

No todos los extranjeros deben tramitar un visado para viajar a EE.UU., algunos pueden obtener el permiso ESTA a través del Visa Waiver Program, según información del gobierno federal. El único requisito es ser ciudadano de uno de los 40 países seleccionados. Esta autorización está vigente por dos años y los viajeros pueden estar dentro del país hasta por 90 días.

Los países beneficiarios son: Chile, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Corea, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán.

LA NACION