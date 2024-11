Es española y revela lo que más le choca de los latinos que viven en Estados Unidos: “Es muy violento”

La comunidad hispana en Estados Unidos es una de las más grandes y logró una notable integración en la cultura del país. Esto llevó a que muchos de sus miembros adopten el inglés como lengua habitual, incluso al comunicarse con otros hispanos parlantes.

Este fenómeno fue señalado por la usuaria de TikTok @teresafurquet, una joven española que vivió dos años en Estados Unidos. En uno de sus videos, Teresa compartió su experiencia al interactuar con personas hispanohablantes que, en lugar de hablarle en español, preferían responderle en inglés, a pesar de que ella se dirigía a ellos en su idioma natal.

Por qué los latinos que viven en EE.UU. evitan el español

La joven influencer explicó que entiende esta situación en los casos en que el inglés es la primera lengua de la persona, ya que muchos latinos crecen en ambientes donde el inglés es predominante y se sienten más cómodos usándolo.

Sin embargo, le resulta desconcertante cuando personas cuya lengua materna es el español eligen no emplearlo, incluso en contextos donde sería natural hacerlo. “Si tu lengua habitual es el inglés, lo entiendo. Pero si tu primera lengua es el español, hablas con todo tu entorno en español y yo te estoy hablando en español, ¿por qué cambiar al inglés?”, cuestionó la joven.

Lo que más le choca de los latinos

En una ocasión, Teresa relató una experiencia en la que, mientras conversaba en español con un compañero latino en la cafetería en la que trabajaba, él insistía en responderle en inglés. “No es que no me entendiera”, aclara Teresa.

“Simplemente, me contestaba en inglés. Nunca le dije nada porque me resultaba violento”. A pesar de intentar comprender los motivos detrás de esta actitud, no lograba encontrar una explicación clara.

Algo similar le ocurrió en el ascensor de su edificio, donde se cruzó con una familia latina. Al iniciar una conversación en español, algunos miembros de la familia le respondieron en ese mismo idioma, pero la madre, quien hablaba en español con sus hijos, optó por dirigirse a Teresa en inglés. “Es algo que realmente no logro entender”, reflexiona Teresa en su video. “Si yo estoy hablándote en español, ¿qué motivo hay para que me respondas en inglés?”.

El debate en redes sociales

La publicación, con miles de likes y comentarios, generó un amplio debate entre usuarios de diversas nacionalidades, tanto españoles como latinos, quienes compartieron sus opiniones sobre las posibles razones detrás de este comportamiento. Algunos sugieren que esta preferencia por el inglés podría ser un reflejo del proceso de integración cultural. Según esta perspectiva, los latinos en Estados Unidos tienden a adoptar el inglés como muestra de adaptación a su entorno social y laboral.

Otros señalaron que este fenómeno también podría estar relacionado con cuestiones de inseguridad o prejuicio hacia los acentos y dialectos del español. En algunos casos, los hispanohablantes podrían preferir usar el inglés para evitar comentarios sobre sus formas de hablar o para superar posibles barreras comunicativas al interactuar con personas de otros países de habla hispana.

Si bien muchos latinos elegían comunicarse en español entre ellos, no lo hacían con la influencer española, que se quejó de la actitud (Archivo) Montgomery College

Este debate generado en redes pone de relieve las complejidades de la identidad lingüística en comunidades diversas como la hispanoamericana en Estados Unidos. Para muchos, el español sigue siendo un vínculo cultural importante, mientras que otros perciben el inglés como una herramienta clave para avanzar en una sociedad mayoritariamente angloparlante, reflexiona ABC.

Su experiencia ha servido para abrir una conversación sobre la riqueza y los retos que implica ser bilingüe en un entorno multicultural como el de Estados Unidos.