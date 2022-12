Es influencer de EE.UU., compartió un truco distinta para cocinar la pasta y dejó boquiabiertos a los italianos

escuchar

Cada persona tiene sus técnicas y métodos para preparar su comida favorita, ya que con el paso del tiempo y con la práctica es inevitable que surjan trucos para facilitar el proceso. Sin embargo, parece que hay ciertas recetas que deben permanecer tal y como están, pese a las nuevas tecnologías o formas de mejorarlas. Esto es lo que muchos italianos dijeron cuando descubrieron que una blogger se metió con algo sagrado para ellos: la pasta. Un video de apenas unos segundos publicado en Instagram en la cuenta de Ambitiouskitchen causó sensación, pero no precisamente por algo bueno.

En el corto clip, Monique Vloz, una bloguera de comida saludable, decidió compartir un consejo. Creyó que su aporte ayudaría a muchos, sin saber la polémica e indignación que despertaría en algunos usuarios. En su recomendación, la influencer estadounidense aseguro que había aprendido “el mejor tip” para ahorrar energía al cocinar pasta.

“Vas a cocinar tu pasta en agua hirviendo por dos minutos, luego la apagarás, la taparás y la dejarás reposar por 10 minutos, para que así el calor termine de cocer este alimento”. Al final, Monique afirmó que la pasta quedará en su punto exacto sin tanto esfuerzo.

Una blogger dio un tip para cocinar pasta más rápido y fácil y causó polémica

¿Cuál es la forma correcta de cocinar la pasta?

La manera para cocinar la pasta puede variar según el país o incluso la persona, por eso, la comunidad virtual empezó a debatir sobre el consejo que compartió Monique. Muchos quedaron asombrados, aunque otros no se mostraron tan convencidos. Los que elogiaron la inteligencia de la blogger la llamaron “genio”. Dijeron que pondrían en práctica este consejo y que también se podía aplicar al hervir huevos. En esa línea, se encontraron aquellos que confirmaron que el truco sí funcionaba, dado que lo habían hecho hace bastante tiempo.

Otros más, entre ellos usuarios que se identificaron como italianos, se mostraron reticentes sobre este tip: “¿La pasta en el agua por 10 min? “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”; “¿Debe ser una broma, verdad? No puedes hablar en serio. Esa no es una buena manera de hacer pasta porque no estás liberando todo el almidón, muchachos. Solo sigue el plan regular”, se leía entre las reacciones.

Entre los usuarios, hubo quienes evitaron la polémica y se limitaron a comentar que este método de cocción no aplicaba para todos los tipos de pasta, por lo que sería mejor verificar el producto antes de comerlo. Según algunos blogs de comida, la forma de cocinar este alimento depende de su clasificación, ya que algunas están listas en 3 minutos, mientras que otras pueden tardar mucho más al ser artesanales.

¿Quién es Monique Vloz, la blogger que causó indignación entre los italianos?

Monique Vloz es una blogger de comida saludable que tiene 612.000 seguidores en Instagram y continuamente comparte recetas de postres o almuerzos saludables.

Monique Vloz es una blogger de comida saludable Instagram / ambitiouskitchen

Se define en su página web como una persona que busca inspirar “tanto fuera como dentro de la cocina”. Esta pasión no es reciente, sino que inició desde muy pequeña, cuando ayudaba a su mamá de origen puertorriqueño con las tareas en casa. Es así que también sus recetas tienen inspiración mundial.

La influencer comenzó AmbitiousKitchen en 2011. En sus redes ha compartido que desde entonces ha sabido sazonar su vida con un mayor equilibrio, por lo que espera poder ayudar al resto de la gente que también lidia con hábitos alimenticios poco saludables.

