Mostró una realidad “de la que nadie habla” en Canadá y generó un acalorado debate en TikTok

Dicen que la multiculturalidad del mundo es percibida de diferente manera por todos y prueba de ello fue el testimonio de Christian, un mexicano que se mudó a Canadá. Recientemente, el latino reveló que la vida allí no es color de rosa como muchos piensan. Se dedica a compartir videos sobre su estancia en el país norteamericano y, en uno de los últimos, dijo que hay una realidad de la que “nadie habla”. Manifestó su visión y dejó sorprendidos a varios usuarios de las redes sociales.

Bajo el perfil @jr242812, el tiktoker contó que hay algunas partes del territorio canadiense que no son igual de llamativas que en las películas. “Todos hablan de lo bonito en Canadá y las perfecciones, pero, ¿alguien ha hablado de lo sucio?”, escribió en la descripción de su clip. Mientras tanto, en la grabación aparecieron una serie de imágenes de destinos turísticos con decoraciones deslumbrantes. Inmediatamente después, el panorama tomó otro color con algunas fotografías de sitios en los que predominaba la basura.

Si bien no mencionó en qué ciudad residía, sí dejó en claro que está dispuesto a mostrar hasta el aspecto más negativo del país canadiense para darles una prueba de realidad a todos sus compatriotas. Esto no les agradó a los espectadores de su video, ya que arremetieron en su contra.

Un tiktoker mostró el lado negativo de Canadá

Muchos migrantes que viven también en el país gobernado por Justin Trudeau no dieron crédito a su testimonio: “¿Pues en qué lugares andas?”; “Yo llevo 13 años viviendo en Canadá y todo es perfecto”; “Yo aún no lo he visto”; “A veces pienso que vivo en otra Canadá porque aún no veo eso”; “Tal vez por donde tú cruzas o vives, porque en el lugar que vivo y por donde voy siempre está limpio”; “Si hay partes sucias, pero no depende de la ciudad sino de las personas que viven allí y lastimosamente hay muchos latinos”, escribieron.

También se hicieron presentes las personas que coincidieron con Christian: “Así es, hay que mostrar también el otro lado de la moneda”; “Pues eso es en todos los países del mundo, todos saben”; “En especial Toronto, es un asco”; “Todos los países del mundo tienen su lado malo”, reflexionaron.

¿Cómo es el servicio médico en Canadá, según un tiktoker?

El creador de contenido sumó un poco más a la situación anterior e hizo otro video para contar cómo ha sido su experiencia con el servicio médico del país norteamericano. Al parecer, su opinión no es la más favorable, ya que en la descripción de su clip lanzó otra pregunta sugerente: “¿Quién dijo que Canadá es un país primermundista? Para la salud es mejor México”.

En la grabación, se veía una sala de espera con una gran cantidad de pacientes. Sin embargo, tampoco detalló cuál fue el motivo por el que se manifestó inconforme con la atención. Esta falta de especificaciones tampoco impidió la llegada de comentarios a su cuenta.

Así es como lucía la sala de espera de un hospital en Canadá @jr242812/TikTok

Para este punto encontró más apoyo que en su clip anterior: “La verdad es que sí, aquí en Canadá es muy difícil tener cita con especialista, no tienen muchos y uno no sabe lo que tiene”; “Intenté hacer una prueba de VIH, en un mes me daban resultados aunque pagara. En México el mismo día me los dan”; “Hace muchos años, décadas, Canadá tiene mala gestión en salud… pero muchos querían seguir vendados de ojos”, le dejaron en esta ocasión.

