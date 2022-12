Dejó a su perro encerrado en la camioneta, el animal logró encender el vehículo y provocó un insólito choque

escuchar

Un peculiar hecho llamó la atención de millones de personas en las redes sociales, más aún en Facebook, donde se viralizó una historia que involucra a un peculiar conductor que chocó con dos autos al que la policía de Kilgore, en Texas, Estados Unidos, lo calificó como un “imprudente”. Este tipo de noticias, por más lamentables que sean, son típicas de contar, pero ¿por qué esta es diferente y generó toda una ola de comentarios? En esta nota te contaremos la razón, además de brindarte información adicional que debés tener en cuenta.

Esta podría ser una noticia más sobre un irresponsable conductor, sin embargo, no lo es, debido a que quien conducía el vehículo no es humano, sino un animal, específicamente un perro que se encontraba dentro de un auto y que sin querer ocasionó el insólito choque.

El hecho ocurrió en Estados Unidos Facebook

Según la información local, el animal se encontraba dentro de una camioneta y al parecer había sido puesto ahí por su dueño, quien tardó en llegar y dejó expuesto su vehículo con su mascota. La policía también indicó que la ausencia del dueño del vehículo provocó que el animal se pusiera nervioso y empezara a patear por varios lados, lo que habría provocado el arranque del vehículo y el incidente que felizmente no cobró víctimas, pero sí daños materiales.

Las investigaciones por parte de la policía señalan que al parecer el auto ya habría tenido algunos desperfectos, lo que habría facilitado que el animal lo encienda de manera sencilla e intuitiva.

En las redes sociales, este asunto no pasó desapercibido e invitó al humor a más de un usuario de las redes sociales, quienes indican por ejemplo que el animal tuvo entrenamiento previo, pero no recordó la clase de cómo frenar el vehículo.

El departamento de policía de Kilgore, en Texas, Estados Unidos; también hizo lo suyo y publicó la hilarante historia en sus redes sociales, causando gran sorpresa en los usuarios de Facebook.

El insólito hecho tiene como protagonista a un perro Facebook

El perro se encontraba recostado en el interior del vehículo Facebook

Otros animales que “manejan” vehículos

En 2021, un hecho similar ocurrió en Colombia. El insólito episodio tiene como protagonista a un perro que maneja una moto con campera y lentes. En el video que un usuario subió a redes y se viralizó rápidamente, se puede ver al animal en la parte delantera del vehículo “conduciéndolo”.

El momento generó discordia entre los usuarios que remarcaron el peligro del chiste. Fuente: Twitter

Durante el minuto que dura la secuencia, se puede ver al can y su dueño que está en la parte trasera, mientras transitan por una avenida del sur del valle de Aburrá. El hombre, que está fumando un cigarrillo y apenas agarra el manubrio de la moto, parece muy tranquilo y confiado en el conducir de su mascota. Las imágenes fueron registradas por unas personas que iban en un auto.

Más allá de lo divertida que puede llegar a ser la situación de ver un perro motoquero, muchos usuarios cuestionaron la actitud del hombre y remarcaron que es demasiado peligrosa. “En verdad me aterra el peligro que puede causar el accidente, si el motoquero llega a perder el control, el perro y el hombre perderían la vida”, escribió un usuario. Otro, en cambio, vio el lado chistoso: “A ese punto llega uno cuando el perro no solo es el mejor amigo, sino que es el que se emborracha con uno, el que se la fuma con uno y el que lo arrastra cuando uno ya no da una más”.

El Comercio (Perú)