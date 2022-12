Se tatuó los ojos como una conocida influencer y ahora enfrenta un aterrador diagnóstico

escuchar

Una madre no escuchó el consejo de su hija y decidió seguir adelante con su peligroso fanatismo por los retoques estéticos. El precio podría ser alto, porque ahora corre el riesgo de perder su visión de forma permanente.

Anaya Peterson, una estudiante de derecho de 32 años, se sintió inspirada cuando vio la historia de Amber Luke, quien se tatuó los globos oculares de un color azul intenso. En el caso de la conocida influencer, quedó ciega por tres semanas tras el procedimiento, pero luego se recuperó. Anaya no corrió con la misma “suerte” y su diferencia fue abismal.

Según dijo a Kennedy News, en declaraciones consignadas por The New York Post, su hija de solo siete años la cuestionó sobre su decisión e incluso le pidió no hacerse ese tatuaje. Sin embargo, Peterson estaba decidida. Al principio quería solo hacerse un ojo. Pensaba que como quedarse ciega era el riesgo, al menos tendría el otro, pero al final cambió de parecer.

La mujer de Belfast, Irlanda del Norte, terminó en el hospital tras la primera modificación por una posible reacción a la tinta. Ahora, según dijo, podría desarrollar cataratas. Según expresó, por ahora tiene serias dificultades de visión y, al dormir genera lagañas muy invasivas.

Anaya muestra cómo quedaron sus ojos tras el tatuaje

El inicio de su historia la llevó a cantar victoria antes de tiempo. Después de tatuarse de color azul el ojo derecho en julio de 2020, siguió su vida con normalidad. Si bien los dolores de cabeza y la sensación de sequedad se volvieron recurrentes, no fueron señales de alarma para ella. En diciembre de ese año volvió con su artista y se tatuó de color morado el otro globo ocular.

Meses más tarde, en agosto de 2021, el malestar fue imposible de ignorar. Una mañana los ojos se le hincharon tanto que terminó en el hospital, donde recibió un fuerte tratamiento. Esos días lucen muy vívidos en su memoria, aunque quisiera eliminarlos: “Fue traumático. Recuerdo que pensé: ‘No volveré a hacer eso con el tatuaje del ojo. Definitivamente, no volveré a hacerlo’”, agregó.

A pesar de que es fiel seguidora de las modificaciones corporales, esta experiencia cambió su perspectiva y ahora lamenta su decisión de aplicar la tinta en el blanco de sus ojos: “Estoy algo recuperada, por fuera. Solo por dentro básicamente estoy a punto de quedarme ciega. Si pudiera volver atrás el tiempo me habría hecho un tatuaje negro (de ojo) y así lo habría dejado”, cerró.

Un cambio radical que comparte en redes sociales

La mujer acumula además miles de seguidores en su cuenta de TikTok, en la que suele compartir sus diferentes intervenciones, desde tatuajes a perforaciones e incluso el corte de su lengua, actualmente bífida.

El antes y después de Anaya

Fiel a su estilo, Peterson suele tomarse con humor los mensajes de los usuarios que cuestionan sus razones. A pesar de que describió esta experiencia como “terrible”, decidió que no valía la pena concentrarse en ellos: “Le digo a mi hija que no se preocupe por las opiniones de los demás porque son personas comunes y corrientes como tú”. También aseguró que los comentarios negativos “siempre eclipsan” a los positivos.

LA NACION