Es argentina, vive en EE.UU. y reflexionó acerca de encontrar la verdadera felicidad en ese país: “¿Qué hacemos?”

Las diferencias entre el estilo de vida en los países de América Latina y en Estados Unidos son notables, según los latinos que viven allí. Los choques culturales van desde la comida y la religión, hasta el idioma y la actitud de la gente. Aunque, una mujer quiso demostrar que este fenómeno se entiende por completo solo cuando se vive en carne propia. Se trata de una tiktoker argentina que vive en Miami y desde allí compartió una reflexión sobre cómo es la verdadera felicidad en el país norteamericano.

“No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar”, fue la frase con la que la influencer inició un video publicado en su cuenta, @reporteralatina. En esa grabación habló de su sentir a partir de su experiencia del ‘sueño americano’: “Cuando salimos de Latinoamérica queremos buscar una vida mejor; venimos acá y nos deslumbramos”, mencionó.

Una argentina cuestiona el estilo de vida en Estados Unidos

Alejandra vive en Miami desde hace 25 años y se describe como “escritora y fundadora del Instituto de autores”. En uno de sus más recientes videos, listó una serie de elementos propios del estilo de vida estadounidense. Según reconoció, es muy común que los extranjeros lleguen a ese país y se enfoquen en comprar ropa o autos de marcas lujosas.

Estos bienes materiales al principio causan asombro entre los recién llegados, especialmente por las facilidades para obtenerlos. Sin embargo, cree que la enseñanza llega después: “Pero al final, después de haber recorrido tantas millas, de haber vivido todos los lujos, las vacaciones en Las Vegas o Disney y todas esas experiencias que pensabas que te iban a ser feliz… Te das cuenta que lo que te hacía feliz, eran las cosas simples, lo que acá no hay”, relata la tiktoker.

La argentina resaltó que el ritmo apresurado que caracteriza la cotidianeidad en Estados Unidos es otro aspecto que no colabora con la felicidad. “Vas a Latinoamérica y el tiempo se detiene. Acá, todo el mundo anda con un enchufe en el c… Nadie tiene tiempo para hablar. Técnicamente, tenés que sacar una cita para hablar con un amigo”, comentó.

De inmediato, los usuarios de redes sociales reaccionaron a la publicación y la apoyaron. “Estás en el punto en el que te das cuenta que el dinero no compra la felicidad. El tiempo es algo que no se recupera; me siento igual que tú”; “Ponele ganas hermana, esto fue los que nos tocó”; “Cuánta razón tienes, el tiempo no perdona”, le respondieron.

“Hay gente que no sabe ser feliz”

Este no es el primer video en el que Alejandra muestra sus críticas al estilo de vida de Estados Unidos. En otra grabación arremetió contra las celebridades norteamericanas, como Kim Kardashian y Selena Gómez. Consideró que son personajes que no aportan nada positivo al público: “Tienen plata, tienen fama, pueden cambiar el mundo, ayudar a la gente y deciden ser infelices (...) Me tienen harta todos, es una mentira. Están todos quemados, no tienen alegría. Lo único que quieren es hacer contratos para que les paguen mucho dinero y ni siquiera saben cómo ser felices”, remarcó.

La escritora argentina despotrica contra personalidades de TikTok

