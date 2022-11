Las imágenes de los hinchas mexicanos en el metro de Qatar que recorrieron el mundo: “Rompiendo reglas”

escuchar

El Mundial de Qatar 2022 ya comenzó y las autoridades de las 32 naciones participantes mantienen en alerta a todos sus asistentes. Se prevé que esta Copa del Mundo sea una de las que más incidentes registre, dado que el país anfitrión tiene una estricta serie de reglas para cumplir. De acuerdo con un video que se volvió viral y según la opinión de un usuario, los hinchas mexicanos serían los primeros en infringir estas restricciones.

“México rompiendo 20 reglas en cinco minutos en Qatar”, fue la descripción que utilizó el usuario @prisilacomar para publicar un video. En el clip, se observa a un gran grupo de personas con la camiseta de la selección del país involucrado. Todos los integrantes saltaban, gritaban y filmaban la “fiesta mexicana en el metro”, de acuerdo con el tiktoker.

Los 29 segundos que duró la grabación fueron suficientes para que otros aficionados se identificaran con sus paisanos, como los originarios de México les dicen a sus compatriotas. “Para qué nos invitan si ya saben cómo somos”; “Somos los que ponemos el ambiente a donde vayamos”; “No se puede evitar lo inevitable”; “Mi México siempre resaltando en todos lados”, escribieron.

Las reglas infringidas por los hinchas mexicanos en Qatar 2022

Desde antes del comienzo del Mundial de Qatar, en redes sociales empezaron a circular diferentes versiones, como la de un mexicano que al parecer metió una botella de tequila al país sede del evento deportivo. Ante los incidentes, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, lamentó que se proyectara una imagen equivocada de sus connacionales por una persona que infringió las reglas. “México es conocido por tener una afición alegre, no conflictiva, yo diría que mantengamos la buena imagen. Eso no es necesario, aquí lo puedes encontrar, puedes comprar, pero todo está establecido por las leyes locales”, destacó el funcionario. En ese sentido, Relaciones Exteriores confirmó que no se detuvo a ningún mexicano en Qatar por esta “violación”.

Las reglas para el Mundial de Qatar 2022

La máxima fiesta deportiva se lleva a cabo por primera vez en un país árabe y de tradición islámica. Desde el inicio, esto causó expectativas, sobre todo por el reglamento que la nación mantiene para sus habitantes y turistas. Estas son algunas de las restricciones que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México les dijo a los asistentes al Mundial de Qatar 2022 que deben cumplir:

No se permite el contacto físico al saludar por la pandemia de Covid-19.

Las expresiones de afecto en público están prohibidas.

Las parejas de la comunidad LGBT+ no son bien vistas y pueden ir a la cárcel. No obstante, para el Mundial el gobierno qatarí informó que los extranjeros sí podrían acudir sin ser sancionados, siempre y cuando cumplieran con las reglas de espacios públicos.

y pueden ir a la cárcel. No obstante, para el Mundial el gobierno qatarí informó que los extranjeros sí podrían acudir sin ser sancionados, siempre y cuando cumplieran con las reglas de espacios públicos. El consumo de alcohol está prohibido. Solo se puede hacer en hoteles que tengan licencia para su venta. Los aficionados que estén en estado de ebriedad en la vía pública recibirán multas de hasta 900 dólares.

Solo se puede hacer en hoteles que tengan licencia para su venta. Los aficionados que estén en estado de ebriedad en la vía pública recibirán multas de hasta 900 dólares. No se puede consumir tabaco en espacios públicos.

El consumo de drogas también está prohibido.

Millones de aficionados ya se encuentran en Doha para el Mundial de Qatar 2022 KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

No se puede utilizar ropa que muestre grandes cantidades de piel. Los shorts y las faldas están aprobados, pero no para entrar a edificios gubernamentales.

Si se visita algún lugar de culto, las mujeres deben cubrirse la cabeza, cuello y hombros.

No se permite la importación de bebidas alcohólicas o alimentos con carne de cerdo.

No se permiten las máscaras u otros artículos que oculten la identidad.

Será sancionado el que grabe a otras personas sin su consentimiento. Tampoco se puede fotografiar los edificios públicos.

Los hinchas que incumplan con las normas serán sancionados con multas económicas o hasta con prisión. Es por eso que las autoridades de cada país hicieron énfasis en que las reglas deberían seguirse para evitar problemas mayores. Desde un principio se advirtió que Qatar era un país altamente conservador y que las consecuencias de no respetar su cultura serían graves.

