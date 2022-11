Es mozo, vivió una complicada experiencia con un comensal y se hizo viral en TikTok : “Empezó a gritar”

escuchar

En un relato muy rápido, un mozo reveló el desagradable escenario que tuvo que enfrentar luego de que 26 personas acudieron al restaurante en el que trabajaba justo antes de cerrar. La situación lo llevó al límite en varias ocasiones, dado que una integrante del grupo tuvo una actitud que lo desconcertó: “Esta mujer empieza a gritar que no tengo idea de lo que hablo y que dónde está mi gerente”, contó el joven identificado como Dean Redmonds.

Diariamente circulan todo tipo de contenidos en las redes sociales, dado que estas plataformas amplifican las historias. Entre ellas, sobresalió la del popular tikotker @deanredmonds. En esta ocasión, contó su “historia real” de cuando le tocó atender a esas 26 personas y una mujer hizo de su servicio una odisea. “Le digo: ‘Vamos a tener que separarlos en mesas distintas porque no tenemos una tan larga’ (...)”, inició el mozo a través de su cuenta de TikTok.

El trabajador destacó que la mujer le pidió hablar con su gerente. Sin embargo, éste no lo tomó en consideración y prometió una solución para los comensales, una actitud que no los dejó muy contentos: “Así que vamos y montamos una mesa gigante en nuestra sala de atrás. Cuando salimos, dicen: ‘vamos a ir a otro sitio’. En ese momento no me importó porque faltaban 40 minutos para el cierre. Era imposible que saliéramos 9.30″, añadió el mesero.

Un mozo contó su desagradable experiencia con un comensal

Sumado a que su horario de trabajo estaba por terminar, la actitud de los clientes no dejaba de sorprenderlo. De último momento, el grupo decidió cambiar de opinión y pidió que lo sentaran de nuevo. En esta ocasión, Redmonds no se quedó callado y le dijo a la mujer que su solicitud no era posible, dado que estaban por cerrar. Como respuesta, el gerente tuvo que volver a aproximarse a la mesa, según el relato del creador de contenido.

En su publicación, Dean aseguró que les pidió que se juntaran los pedidos de comida y de nuevo le dijeron que no. Ahora lo calificaron como “grosero” y, aunque se disculpó, ya era demasiado tarde. La mujer que había hecho su jornada difícil de digerir lo amenazó con lo peor, la propina.

“Pidieron siete botellas de champán porque estaban enfadados porque no teníamos alcohol fuerte. Se las traigo, las dejo. La comida tarda 40 minutos y cada diez segundos preguntan dónde está”, recordó el mozo sobre su experiencia.

Cuando la cuenta llegó, dijo el joven de 22 años, la mujer se sorprendió porque el champagne costaba 310 dólares cada uno. El número la habría enfurecido, ya que arremetió contra el mesero con una nueva amenaza de la propina.

A pesar del trago amargo, al parecer Dean salió ganando: “Bueno, poco sabía ella que las propinas automáticas se añaden a las mesas de 14 o más, así que se sumó el 25% y sacamos unos 170 dólares. Ella incluso pensó que escribir una nota en plan ‘Sí, has hecho un trabajo horrible’ en una servilleta iba a servir de algo”, agregó.

El verdadero culpable en la experiencia del mozo

Ser mesero es uno de los trabajos más comunes en Estados Unidos Unsplash

El video no pasó desapercibido en las redes y cientos de personas se apresuraron a comentar. Los usuarios se mostraron sorprendidos, pero no por la actitud de la comensal, sino la del gerente. Desde su consideración, él fue el culpable de que todo sucediera al no respaldar a su empleado. “Me tomó un tiempo aprender que a los gerentes y propietarios de restaurantes les importa más cómo se ven en línea que qué tan valorados se sienten sus empleados”, describió una persona en el apartado de reacciones.

Otras incluso propusieron que quienes trabajan en servicio al cliente puedan hacer reseñas sobre los que acuden a los establecimientos: “¿Podemos empezar a escribir reseñas para los clientes ahora? O simplemente rechazar a las personas que inmediatamente comienzan a acosar”, cuestionó una mujer.

