Se quejó durante 10 años de una egoísta actitud de su vecina y consiguió una multa de miles de dólares

Por increíble que parezca, dos vecinas en Reino Unido sostuvieron una disputa por más de una década debido a la fila de macetas que una de ellas puso frente a su casa y que obstaculizó el camino de la otra. La taxista Yvonne Rogers, quien ahora está jubilada, recibió una multa de más de 35.000 dólares luego de que Janie Wright la denunciara.

Las dos mujeres son vecinas desde hace al menos 15 años y se enfrentaron por primera vez en 2012, después de que Yvonne colocó un enorme jardín con plantas en el frente de su casa en Allenby Grove, Portchester, Hampshire. No obstante, si bien comenzó en su propiedad, el problema traspasó los límites de la misma y afectó severamente a Wright, quien era su vecina de al lado.

Janice, enojada, le reclamó a Yvonne porque las plantas habían crecido de forma tal que bloqueaban su derecho a transitar sobre el camino de entrada de su casa. Tal fue la dimensión del problema que comenzó con un reclamo que, durante años, la mujer no dejó de exigirle a la otra que remediara la situación. Mientras esto ocurría, la vegetación aumentaba más y más.

Las plantas crecieron de forma tal que la vecina de Yvonne Rogers pudo transitar por el área The Sun

Si bien la denuncia en la Justicia es el último recurso, ya que previamente las partes deben intentar una mediación para llegar a un acuerdo, Wright no toleró más la situación y decidió demandar a la extaxista de 72 años, según consignó The Sun.

La Justicia resolvió a favor de la agraviada y se condenó al pago de una multa de 30.000 libras esterlinas, el equivalente a poco más de 35.600 dólares. Además, Rogers recibió una pena de prisión suspendida después de ignorar la orden de un juez que dispuso que debía quitar las plantas para liberar el camino.

Por si fuera poco, Yvonne empeoró la situación cuando colocó contenedores de basura con ruedas y adornos de jardín a lo largo del camino de entrada, lo que llenó de más obstáculos el lugar.

Cansada de los reclamos que su vecina no escuchaba y de la actitud que esta mantenía, denunció la situación por primera vez en 2021, cuando presentó el caso en el condado de Winchester. En aquella oportunidad, se le ordenó a Rogers que despejara la vía, pero no lo hizo.

Yvonne Rogers es una taxista jubilada de 72 años quien sostuvo una pelea de al menos una década con su vecina The Sun

Para la vecina afectada ya no se trataba simplemente de que se le negara el paso, en su demanda alegó que Yvonne colocó las macetas y dejó que la situación empeorara como una manera de tratar de obligarla dejar su casa y venderla a un precio muy económico.

No obstante, Rogers no se tomó las decisiones judiciales de buena manera y, según consignó el medio inglés, no solo no se presentó a ninguno de las citaciones judiciales, sino que se dedicó a enviarle correos electrónicos a su vecina, donde “la amenazaba, degradaba y acusaba”.

En septiembre de este año, la justicia condenó a Yvonne a seis meses de prisión por ordenar la orden judicial, pero su abogado apeló la decisión y argumentó que la señora quitó los contenedores de basura en junio y que ahora se dedicaría a cortar los arbustos. También alegó que su clienta tenía problemas de salud “y ahora se enfocaría en cuidarse” y dejar la pelea en el olvido.

Se espera que un juez se pronuncie acerca de la apelación de la sentencia y decida si la disputa de una década terminará con Rogers finalmente en prisión.

