Confirmado por Marco Rubio: las nuevas sanciones a Cuba que podrían afectar a los migrantes con negocios en la isla

La política de presión de Estados Unidos sobre Cuba volvió a endurecerse con un nuevo paquete de sanciones anunciado por el Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio. La decisión amplía las restricciones sobre organismos y empresas estatales que, según Washington, financian al gobierno cubano y podría repercutir en migrantes que mantienen negocios o vínculos comerciales con la isla.

La estrategia de Rubio y el impacto en Cuba

El Departamento de Estado formalizó el lunes la designación de diez entidades bajo la Orden Ejecutiva 14404, un marco legal que autoriza castigos contra individuos y organizaciones vinculadas a la represión en Cuba y a desafíos contra la seguridad nacional estadounidense.

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Estas medidas fueron respaldadas por el secretario de Estado, Rubio, quien reafirmó la postura del gobierno estadounidense. En un comunicado, el funcionario subrayó que la intención es clara: “EE.UU. seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor”.

Para los migrantes y otros actores económicos con vínculos comerciales en la nación norteamericana, la designación de estas entidades estatales supone un escenario de alta incertidumbre. Las sanciones implican el bloqueo de propiedades e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense, lo que afecta a cualquier compañía controlada en un 50% o más por los sujetos designados.

Entidades bajo la lupa de las nuevas sanciones de EE.UU. sobre Cuba

El alcance de estas nuevas sanciones anunciadas por Rubio es amplio y busca golpear tanto los mecanismos de financiamiento como los aparatos de vigilancia. Las organizaciones afectadas se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos operativos:

Instrumentos de represión:

Milicias de Tropas Territoriales ( MTT ): fuerza paramilitar civil bajo el mando del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR).

( ): fuerza paramilitar civil bajo el mando del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR).

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana ( ACRC ): organización vinculada al Ministerio del Interior de Cuba.

( ): organización vinculada al Ministerio del Interior de Cuba.

Corporación Antillana Exportadora ( Antex S.A. ): entidad estatal que gestiona la exportación de mano de obra forzada hacia Angola.

( ): entidad estatal que gestiona la exportación de mano de obra forzada hacia Angola.

Brigadas de Respuesta Rápida: grupos parapoliciales armados y entrenados por el gobierno.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó que estas medidas buscan enfrentar las amenazas a la seguridad nacional planteadas por el régimen cubano Yves Herman - Pool Reuters

Fuentes de financiamiento y sector turístico:

Enetec S.A. y Coreydan S.A. : dedicadas a la importación y exportación de combustibles y lubricantes.

y : dedicadas a la importación y exportación de combustibles y lubricantes.

Grupo Empresarial de Comercio Exterior ( Gecomex ): encargado de gran parte del comercio exterior cubano.

( ): encargado de gran parte del comercio exterior cubano.

Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. ( Caudal ): especializada en servicios financieros y seguros.

( ): especializada en servicios financieros y seguros.

Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario ( Gemar ): operador central en el sector marítimo.

( ): operador central en el sector marítimo.

Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur): principal regulador del sector, señalado como el mayor actor después del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa).

El sector turístico de Cuba sufre otro golpe por las sanciones de EE.UU.

Según reportó CNN, la inclusión del Mintur en esta lista profundiza la crisis de un sector que, tras años de ser el eje de las inversiones gubernamentales, muestra resultados críticos.

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Las estadísticas oficiales cubanas reflejan que, durante los primeros cinco meses de 2026, la afluencia de viajeros cayó un 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un registro de 360.000 visitas. En contraste, destinos cercanos como República Dominicana recibieron un volumen de visitantes diez veces superior.

Para CNN, la parálisis es evidente en la infraestructura local: la ocupación hotelera durante el primer trimestre no alcanzó el 13%, lo que dejó habitaciones desocupadas y zonas costeras con poca actividad.