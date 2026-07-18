No solo con pasaporte estadounidense: el DOS advierte sobre autorización obligatoria para volar a Reino Unido

Los ciudadanos de Estados Unidos que tengan previsto viajar al Reino Unido ya no podrán ingresar a ese país europeo únicamente con un pasaporte vigente. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que ahora es obligatorio contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) aprobada antes de abordar un vuelo con destino a territorio británico.

ETA del Reino Unido para estadounidenses y quiénes deben solicitarla

“Los ciudadanos estadounidenses que viajen al Reino Unido deben obtener una ETA antes de su llegada", informó el DOS en una publicación en redes sociales. El comunicado estuvo dirigido especialmente a quienes planean asistir al British Open, uno de los torneos más importantes del calendario internacional de golf. La edición número 154 del campeonato se disputa en el Royal Birkdale entre el 12 y el 19 de julio.

El mensaje enfatiza la importancia de cumplir con los requisitos migratorios X @TravelGov

La autorización electrónica es obligatoria para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses que viajen bajo las categorías contempladas por el gobierno británico como turismo, reuniones familiares, actividades comerciales o cursos de corta duración con una permanencia máxima de seis meses. Sin este permiso aprobado, el pasaporte por sí solo no cumple con los requisitos para viajar.

De acuerdo con la información oficial, la solicitud tiene un costo de 20 libras esterlinas (US$26,78), importe que no es reembolsable una vez presentada la solicitud. Una vez presentada la documentación, la respuesta suele enviarse por correo electrónico en aproximadamente un día, aunque las autoridades aconsejan prever hasta tres días hábiles para la resolución.

Cuando la ETA es aprobada, queda vinculada de manera digital al pasaporte del viajero. Su vigencia es de dos años o hasta la fecha de vencimiento del documento de viaje, según cuál de las dos ocurra primero. Durante ese período pueden realizarse múltiples ingresos al Reino Unido para estadías de hasta seis meses.

El DOS recuerda que ahora es obligatorio tramitar una ETA previo a la llegada a territorio británico X @TravelGov

Cómo solicitar la ETA británica y qué documentos se necesitan

El trámite puede completarse mediante la aplicación oficial UK ETA app o a través del sitio web habilitado por el gobierno del Reino Unido. Ambas alternativas requieren presentar la misma información básica del solicitante.

Para iniciar la gestión es necesario disponer de:

Pasaporte con el que se realizará el viaje.

Dirección de correo electrónico activa.

Medio de pago, que puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Apple Pay o Google Pay.

También deben incorporarse imágenes del pasaporte y una fotografía del rostro del solicitante.

Quienes utilicen la aplicación móvil podrán escanear el documento y tomar la fotografía directamente desde el teléfono. En cambio, cuando la solicitud se realiza para una persona que no está presente físicamente, el procedimiento debe completarse mediante la versión en línea.

¿Qué es UK ETA, la autorización electrónica de viaje que pide el Reino Unido?

ETA, EES y Etias, las diferencias entre los permisos para viajar a Europa

El DOS también recordó en su sitio oficial que la autorización exigida por el Reino Unido no debe confundirse con otros mecanismos migratorios previstos para los países de la Unión Europea. Uno de ellos es el Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), plenamente operativo desde abril de 2026, que contempla el registro de datos biométricos de los viajeros al ingresar a países del espacio Schengen. Ese procedimiento no implica obtener previamente una autorización electrónica ni pagar una tasa.

Por otra parte, la Unión Europea prevé implementar a finales de este año el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias, por sus siglas en inglés), que funcionará como una autorización previa para determinados visitantes. Sin embargo, se trata de un esquema diferente y separado de la ETA británica.