Es psicóloga y revela las seis frases más narcisistas y tóxicas que la gente suele usar

No es difícil encontrar personas alrededor con quienes cueste relacionarse. En algunos casos, cuesta identificar que se está frente a un narcisista, ya que demuestra a todos sentirse muy confiado de sí mismo. Sin embargo, la realidad es completamente opuesta y recientemente una psicóloga describió cuál es el perfil de esta patología y las frases más tóxicas que suelen utilizar.

La Clínica Mayo, de EE.UU., define el narcisismo como un trastorno de la personalidad que se considera “una enfermedad de salud mental, en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad”. Asimismo, necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas las admiren.

Debido a su trastorno, un narcisista intentará hacer sentir culpable a la otra persona Freepik

El centro de salud agrega que es posible que a las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importen los sentimientos de otros. “Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la más mínima crítica”, se agrega.

La psicóloga Ramani Durvasula, quien también es docente de la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles, ofreció un análisis pormenorizado sobre este tipo de personalidad a CNBC Make It.

Tras años de estudio, Ramani, que se especializa en el estudio de este tipo de trastornos, consiguió identificar cuáles son las seis frases más dañinas que un narcisita utiliza con frecuencia. “Su objetivo principal en una relación es compensar su inseguridad, controlando y manipulando a los demás”, expresó la psicóloga.

“No quiero que esto se trate de mí, pero...”

Expresiones como esta muestran que las personas narcisistas saben que no deben dominar la conversación, pero de igual manera lo hacen. Se trata de una suerte de “pseudo-descargo de responsabilidad que les da permiso para concentrarse solo en sí mismos”.

De acuerdo con Ramani, la estrategia para enfrentar a un narcisista cuando emplea esta frase es armarse de paciencia, porque hablará mucho de sí mismo. “Si es interesante, escúchalo. Incluso puedes tratarlo como si se tratara de un podcast. Pero si esa persona espera que exista una conversación bidireccional, está equivocada”, remarcó la especialista.

“Lamento que te sientas así”

Las personas narcisistas tienen dificultad en reconocer que se equivocaron y esta frase es un intento de hacerlo, pero en realidad se trata de una desviación de ese propósito. Con esa expresión, la persona da a entender a la otra que los sentimientos son solo su problema y que no se responsabilizará por su comportamiento.

Cuando se está frente a una situación así, Ramani explica que si no hay remordimiento real, sin importar cuál haya sido la transgresión, lo más probable es que la persona vuelva a hacerlo. En ese sentido, recomienda que “lo mejor es simplemente desconectarse”. “Para evitar salir lastimado más adelante, a menudo es mejor ver a las personas por lo que realmente son”, manifestó.

El narcisista suele manipular las situaciones a su favor y tiene una excelente capacidad para dejar de ser el culpable y convertirse en víctima

“¿Por qué me haces esto?”

Las personas narcisistas tienen la capacidad de ser los causantes de un daño, pero luego manejar la situación de forma tal que terminan como víctimas. La manera más conveniente de enfrentar esta situación es a través de la autoconciencia. En caso contrario, es posible que la persona se pregunte un sinnúmero de veces si realmente actuó mal o si se equivocó. Si esto llegase a suceder, hablarlo con un amigo o incluso con el psicólogo podría ayudar a recordar quién es el verdadero agresor.

“Soy una persona ocupada y no tengo tiempo para esto”

Al entender que dentro del comportamiento de un narcisista, él o ella es lo más importante de su realidad, cualquier cosa que otra persona quiera compartir o incluso hacer una invitación, será rechazada debido a la falta de empatía y la incapacidad de mantener relaciones recíprocas.

En estos casos es importante reconocer que más allá de que este tipo de persona tenga tiempo o no, uno no es la prioridad y se debe reconocer que, aunque no lo demuestre, tiene este tipo de limitación.

Un narcisista siempre será prioridad para sí mismo, sin importar lo demás Freepik

“Espero que sepas con quién te estás metiendo”

¿Amenaza? ¿Advertencia? Cuando un narcisista utiliza esta frase con la posibilidad casi inminente de que exista una venganza, lo hace para crear una ilusión de poder y para infundir miedo. Muchos no quieren enfrentarse a ello y al final ceden a lo que exige la persona.

Ante una situación como esta, la clave es “documentar todo”, según Ramani. Guardar las comunicaciones con el narcisista, es decir, correos electrónicos y mensajes, y en caso de sentir que existe una verdadera amenaza a la seguridad, servirán de base para hablarlo con la policía.

“No es justo”

Los narcisistas creen que deberían existir reglas solo para ellos y reglas por separado para los demás, ya que al considerarse superiores, deberían ser tratados de manera diferente. Sin embargo, cuando se ven compelidos a cumplir con alguna obligación, al igual que el resto, se dan cuenta de que no son especiales.

Frente ante este supuesto, es posible que lo primero que se considere es tratar de calmar a la persona e incluso demostrar empatía, pero Rumani advierte que eso “sentaría un precedente imposible”. “No trate de ser alguien que intenta que la vida sea ‘justa’ para ellos, ni haga sacrificios personales irrazonables”, cerró.

