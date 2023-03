Gisele Bündchen rompió el silencio sobre su separación con Tom Brady: “Es lo más loco que escuché”

escuchar

Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaron su divorcio en octubre del año pasado, que se convirtió en uno de los más sonados y polémicos. Desde entonces, la reconocida supermodelo no había dado ninguna declaración, ni siquiera para frenar la lluvia de especulaciones a su alrededor. Algunos apuntaban a que el “verdadero motivo” de su separación era que Brady se había negado a retirarse de la NFL. Sin embargo, la brasileña descartó esta teoría en una reciente entrevista, en la que consideró que todos esos comentarios fueron “muy hirientes”.

El histórico quarterback se retiró de la NFL en febrero de 2022, pero apenas días más tarde anunció su regreso para formar parte de una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers. Meses después, trascendió la noticia de su divorcio. Con este contexto, las especulaciones de que Bündchen había pedido la separación tomaron más fuerza.

Este miércoles, en una publicación de Vanity Fair, la modelo le puso fin a estas acusaciones y reveló algunos de los verdaderos detalles que provocaron la ruptura con su exesposo. Para ella, no fue una decisión “blanca o negra”, sino que hubo muchas piezas en el rompecabezas.

Si bien la relación terminó cuando Brady se desdijo de su retiro, ese momento solo coincidió en la línea del tiempo. “Los matrimonios no se construyen ni se rompen de la noche a la mañana, tarda años en suceder”, dijo.

Bündchen aseguró que el regreso de Brady al fútbol americano, tras anunciar su retiro, no influyó en su separación Instagram/ gisele

En ese momento, los titulares de varios medios mostraron a la modelo como una esposa poco comprensiva, según recordó en la entrevista. Estas acusaciones se basaban en un supuesto ultimátum para Brady: si su carrera en el fútbol americano continuaba, sería el fin de su matrimonio. Ella no solo rechazó esa especulación, sino que la calificó como “lo más loco que he escuchado”.

Contrario a lo dicho por las noticias, Bündchen declaró que siempre animó a Brady, incluso ahora, aunque ya no están juntos. “Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que logre y conquiste. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad, de verdad, desde el fondo de mi corazón”, compartió a Vanity Fair quien fue alguna vez la modelo mejor pagada del mundo.

El motivo del divorcio entre Gisele Bündchen y Tom Brady

Bündchen no dio una lista de razones sobre su separación con el ahora exmariscal, sino que dejó ver que ponerle fin a un matrimonio de 13 años fue un proceso paulatino y también doloroso. “Es como una muerte y un renacimiento”, agregó. De todas maneras, agregó, aún se encuentra en duelo por “la muerte de un sueño”.

Sin profundizar, la mujer aseguró que ambos buscaban cosas diferentes y que por esto habían dado fin a su relación. “A veces crecen los dos juntos, a veces se separan”, comentó. En un análisis de su propia vida, recordó que cuando conoció a su ahora expareja estaban en etapas similares: “Yo tenía 26 años y él 29, queríamos una familia, queríamos cosas para los dos”.

El jugador de la NFL y la modelo estuvieron casados durante 13 años Instagram/ gisele

Sin embargo, conforme pasó el tiempo se dieron cuenta de que ya no estaban en el mismo camino. “Solo buscábamos cosas diferentes y tuvimos que tomar una decisión. Eso no quiere decir que no ames a la persona (...). Para que seas auténtico y realmente vivas la vida que quieres, debes tener a alguien que pueda encontrarte en el medio. Es un baile, un equilibrio. Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel, (...) lo liberas para que sea quien es”, agregó.

