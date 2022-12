Le quiso hacer un regalo único a su marido, pero lo que le mandaron de Amazon los dejó sin palabras

escuchar

Para festejar su primer aniversario de casados, una mujer mexicana quiso sorprender a su esposo con un regalo que compró a través de Amazon. En cuanto recibió la caja, ambos se dispusieron a pasar un gran momento de “revelación”, por lo cual registraron el instante en video para compartir en sus redes sociales. Meyli García había gastado unos US$880 dólares en su compra para su marido, Mario, y quería captar cada detalle de la emoción en su rostro. Pero cuando por fin vieron el interior del paquete, la expectativa se esfumó por completo.

A juzgar por la reacción de Mario, su primer pensamiento fue que se trataba de una broma. En cambio, la mujer se sintió totalmente defraudada: “¿Qué es esto? ¿Qué me mandaron?”. Las imágenes fueron reveladoras: el ‘regalo especial’ se había convertido en cinco kilos de jabón en polvo para lavar la ropa.

Una mujer quiso sorprender a su marido y Amazon arruinó el momento

En un video posterior, ante los cuestionamientos y la incredulidad de algunos usuarios, Meyli compartió el comprobante de la compra en la tienda en línea. Ahí se incluía la consola PlayStation 5, con el paquete de edición especial “Horizon Forbidden West”, el juego FIFA 23 y un control inalámbrico con fecha del 7 de octubre de 2022.

¿Le mandaron la consola a otra persona?

El primer clip comenzó a circular rápidamente desde su cuenta @meyligc, por lo que a la fecha tiene más de 23 millones de reproducciones y 10 mil comentarios. Entre la conversación, hubo muchas personas que aseguraban haber visto otro video en la misma red, de alguien que compró un jabón y recibió una consola de videojuegos, lo cual levantó sus sospechas.

Un joven recibió un PlayStation por error

“Como cuando quieres sorprender a tu mamá comprando el jabón del mes, pero Amazon te manda por error una PlayStation 5″, se leía en los textos explicativos del clip compartido por @viictorrko en TikTok. De inmediato, los usuarios relacionaron los casos y comentaron en ambas publicaciones.

Debido a la fuerza que tomó este segundo clip, el usuario, identificado como “Victor.vg”, explicó que solo se trataba de una broma, dado que él ya había comprado la consola hace tiempo y usó las imágenes para subirse jocosamente a la polémica.

Llega el final feliz

“Para los que estaban con el tema pendiente… ya tiene su ‘Play 5′, después de dos meses”, actualizó en sus redes Meyli García, más recientemente. Mario recibió su regalo tras varios intentos de compras fallidas en Amazon, de las que también dio cuenta. Según dijo la mujer, terminó por adquirir el producto a través de BestBuy.

Tras varios intentos, la mujer logró comprar la PlayStation para su esposo

Ante varios comentarios de experiencias similares, Meyli documentó el camino que siguió para hacer el reclamo: “En servicio al cliente pedí que me llamaran y les conté lo que pasó. Me enviaron un link para mandar fotos y después me enviaron una guía para devolver lo que llegó. Apenas hoy llegó el jabón al depósito de Amazon. Estoy esperando que me avisen que ya se hizo el rembolso, o qué va a pasar”, describió para la comunidad virtual.

LA NACION