Escándalo: fueron a buscar a su hija en una escuela de Estados Unidos y vieron que ambos figuraban como “papás”

escuchar

Como si se tratara de la escena inaudita de una película, dos hombres en Estados Unidos fueron a buscar a la misma niña al colegio pensando que era su hija. Sin embargo, ambos quedaron atónitos cuando descubrieron que no eran “el único papá” de la pequeña. El hecho se hizo viral en redes sociales luego de que una trabajadora de la escuela publicara la historia en su cuenta de TikTok. “¡Yo soy el padre!”, le gritó uno de ellos al otro, según el relato de la mujer.

El insólito momento ocurrió en Georgia, según contó, Sheena, una de las empleadas que atiende en la recepción de la escuela. En el primer video, que tiene más de 15 millones de reproducciones, se la pudo escuchar a la mujer contar que todo inició cuando la abuela de la alumna no pudo ir a recogerla al colegio, por lo que las autoridades del colegio se vieron en la necesidad de llamar a los contactos de emergencia que la madre habría dejado en el expediente de la pequeña.

Fueron a buscar a su hija en una escuela de Estados Unidos y vieron que ambos figuraban como padres

Hasta ese momento, el día transcurría de forma normal: los chicos habían salido de clases y aguardaban al frente de la escuela para ser recogidos por sus representantes. No obstante, hubo un cambio brusco cuando, según el relato de la mujer, se dieron cuenta de que dos hombres preguntaron por la misma niña. De hecho, también contó que una vez que los dos se vieron, se preguntaron al unísono: “¿Por qué estás mirando a mi hija?”.

Fueron a buscar a su hija en una escuela de Estados Unidos y vieron que ambos figuraban como padres

Frente a la confusión, lo primero que las autoridades de la escuela hicieron fue alejar a los padres, y mientras uno esperaba en la oficina del director y otro en un salón, se dispusieron a llamar a la madre para aclarar la situación. Sin embargo, no esperaban que una vez que la contactaron y le contaron lo que sucedía, la mujer comenzó a gritar y estalló en llanto mientras hablaba por teléfono. “¡Todavía no se los había dicho!”, contó Sheena en el video.

A la madre se le pidió que fuera directamente al colegio para aclarar la situación, y Sheena explicó que como vivía cerca, no tardó en llegar. Una vez en el lugar, uno de los hombres corrió hacia ella en el estacionamiento y le gritó: “¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste?”, contó ella.

Fueron a buscar a su hija en una escuela de Estados Unidos y vieron que ambos figuraban como padres

Asimismo, la trabajadora de la escuela sugirió que la tensión de la situación habría escalado y, al parecer, uno de los padres se habría puesto violento con la madre, pero no aseguró que así fuese. “Nadie nunca supo nada... Esto fue una locura. Pero, al final del día, la Policía estaba allí y también el EMS (Servicio de Emergencia Médica, por sus siglas en inglés). “Fue un completo desastre”, expresó.

El video causó tal revuelo, que Sheena hizo una segunda y tercera parte, para responder a las preguntas y comentarios de los usuarios de TikTok. En ese sentido, algunos pidieron más detalles, entre ellos, saber cuál de los dos resultó ser el papá biológico, y la respuesta de la mujer los dejó aún más sorprendidos. “¡No sé quién era el padre real! ¡La madre de la niña tampoco sabe cuál de los dos era!”, dijo.

LA NACION