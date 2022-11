La singular respuesta de Paige Spiranac a la campaña en Twitter para “unirla” con Tom Brady

escuchar

Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron su definitiva separación hace apenas algunas semanas pero muchos usuarios de redes sociales ya están pensando en “pasar la página”.

Para muchos fanáticos del jugador de los Tampa Bay Buccaneers, ahora es momento de pensar en una nueva relación y para ellos la candidata ideal es la modelo y exgolfista profesional, Paige Spiranac. Sin embargo, los rumores llegaron a la propia golfista, quien dio la respuesta final sobre el tema.

Hace algunos días Dave Smith, locutor de radio de CBS Sports, hizo una publicación en su cuenta de Twitter respecto a lo “poderosa” que se vería la pareja conformada por Brady y Spiranac. “Si yo fuera Tom Brady, llamaría a Paige Spiranac. [Tiene] 29 años, es increíblemente sexy, él recientemente divorciado y ella exatleta profesional que entendería y apoyaría lo que hace para ganarse la vida. A Brady le encanta jugar al golf. Esta sí que sería una pareja poderosa”, escribió.

El posteo de un conocido comentarista deportivo sobre Paige Spinarac y Tom Brady @davesportsgod/Twitter

El mensaje tuvo una amplia respuesta. Incluso una persona intervino en la sección de comentarios y concordó con que la también influencer era una persona cálida: “Caminé 18 hoyos en el Abierto de Phoenix con ella. Es súperagradable”, mencionó.

Acto seguido, el usuario y Smith se envolvieron en una conversación virtual respecto a la calidad humana que creían poseía Paige: “Conozco a un chico que jugó 18 hoyos con ella en un evento de celebridades y no podía dejar de hablar de lo buena persona que era. No importaba si las cámaras estaban encendidas o no. No es una celebridad y ella no sabía quién era, pero lo trató increíblemente bien”, escribió Dave.

Ahí fue cuando la estadounidense hizo su aparición. No mencionó nada sobre Brady, por lo que habría ignorado las peticiones, pero se centró en la charla que tuvieron sobre ella: “Ustedes son tan dulces, gracias. No se necesita esfuerzo para ser amable, así que siempre trato de hacer mi parte para mejorar el día de alguien”, respondió en la publicación. Al no decir una sola palabra sobre su relación con el mariscal, dio a entender que ese no era un tema relevante para ella.

La respuesta de Paige Spinarac sobre su unión con Tom Brady @davesportsgod/Twitter

Paige Spiranac y su relación con Tom Brady

A pesar de que ahora dejó pasar desapercibidas las peticiones de sus seguidores, en otras ocasiones ya se le relacionó al mariscal de campo. No hace mucho, la modelo de golf realizó una publicación en el que utilizó fotos de Brady y otros deportistas para ejemplificar su mensaje.

Paige Spiranac y su respuesta a la sexualización de cuerpos

Resulta que la nombrada como Mujer más sexy del mundo consideró como absurda la indignación que sienten algunas personas porque las mujeres atletas muestren sus cuerpos. Recurrió a las redes sociales para decir que cada quien podía exhibir tanto como quisiera: “Ha habido mucha discusión sobre las atletas femeninas y mostrar sus cuerpos. La gente dice: ‘Deja de sexualizarte. Estás recuperando a las mujeres. Nadie te va a tomar en serio’, y creo que es un gran montón de m*erda apestosa”, dijo en Instagram.

Después argumentó: “Oh, sé lo que estás pensando, ‘Paige, un hombre nunca mostraría su cuerpo para llamar la atención o se sexualizaría en exceso o lo haría por una ganancia monetaria. Hmm, ¿estás seguro de eso?”. Enseguida mostró las campañas publicitarias que hacen estrellas como Brady, Cristiano Ronaldo o LeBron James.

