Irreconocibles: las famosas que alguna vez fueron azafatas y la eterna pasión de Hollywood por los aviones

Muchas celebridades globales, que ahora utilizan aeronaves privadas y tienen a toda una tripulación a su servicio, alguna vez estuvieron “del otro lado”, trabajando a bordo de los aviones.

Entre las caras más conocidas en vuelos comerciales destacan figuras como la actriz canadiense Evangeline Lilly, Carole Middleton, madre de Kate Middleton; y Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner.

Sin embargo, no son las únicas ya que hay varias historias que entretejen la vida de los famosos con la pasión de volar.

Carole Middleton

La historia más romántica de todas podría ser la de los padres de Kate Middleton, princesa de Gales, quienes se conocieron cuando ambos trabajaron para British Airways.

Michael y Carole Middleton, los padres de Kate se enamoraron en un vuelo

Carole Middleton dejó su carrera como azafata cuando se casó con Michael Middleton, tuvo tres hijos, entre ellos Kate, quien se casó con el Príncipe William y así entró a la realeza británica.

Kate Linder

La actriz Kate Linder, conocida por interpretar a Esther Valentine en la novela The Young and the Restless, transmitida por CBS desde 1973, trabajaba desde antes de ser famosa como asistente de vuelo para United Airlines.

Kate Linder ha sabido compaginar su doble carrera como actriz y sobrecargo de United @katelinderyr / Instagram

Recientemente, Linder confesó a la revista Closer que sigue con este trabajo porque le gusta conocer gente y le permite, irónicamente, mantener los pies en la tierra. “Hago el programa durante la semana y vuelo los fines de semana”, destacó en una charla.

Brian Dowling

Brian Dowling es uno de los personajes de televisión más conocidos de Irlanda. Antes de hacerse famoso por participar en Big Brother y Hell’s Kitchen, también trabajó como sobrecargo para la empresa Ryanair.

Al cumplirse 20 años de haber trabajado como sobrecargo, el propio Brian Dowling compartió con sus seguidores esta fotografía @bprdowling / Instagram

“Mis años volando fueron los mejores, muy divertidos e hice amigos para toda la vida. Hasta hoy todavía recuerdo la demostración de seguridad”, dijo la celebridad irlandesa al publicar la imagen del recuerdo.

Laura Anderson

Otra participante de reality shows que trabajó como azafata es Laura Anderson, una escocesa que se hizo famosa en el programa de citas Love Island.

En su carrera como azafata de Emirates, Laura Anderson pudo conocer a otras celebridades @lauraanderson1x / Instagram

La ahora celebridad trabajó como personal de cabina por 10 años de una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo, Emirates. Dijo que en sus viajes conoció a celebridades como Channing Tatum y el rapero Example.

Evangeline Lilly, la azafata más famosa

Antes de que la serie Lost la lanzara a la fama, la actriz canadiense Evangeline Lilly ya había tenido cierta relación con los aviones.

Antes de ser descubierta por un cazatalentos, la actriz canadiense Evangeline Lilly trabajaba como azafata @evangelinelillyofficial / Instagram

Uno de los primeros empleos que le permitió pagar sus estudios fue de camarera y posteriormente trabajó como auxiliar de vuelo en Royal Airlines. Sin embargo, los recuerdos que la también actriz de Ant-Man y Avengers: Endgame guarda sobre esa experiencia no son del todo agradables.

En una entrevista del programa The Tonight Show con Jey Leno, Lilly admitió que en alguna ocasión le soltó una flatulencia en la cara a un pasajero que la molestaba durante un vuelo.

De azafata a matriarca de las Kardashian

Entre todas las celebridades que han trabajado como azafatas, la historia de Kris Jenner es tal vez la más conocida, pero no por eso menos sorprendente.

Kris Jenner recuerda su trabajo de azafata

Jenner trabajó para American Airlines solamente por un año, antes de casarse con Robert Kardashian, pero este empleo fue parte de su proceso de formación para luego descubrirse como modelo. Un exnovio de Kris Jenner contó al Daily Mail que, cuando ella tenía 22 años, hicieron una sesión de fotos con el uniforme de sobrecargo y ahí fue cuando consideró emprender la carrera en el modelaje.

Otro dato curioso fue que durante su corta carrera ahorró todas sus millas para después usarlas para pagar el viaje de Luna de Miel con Robert Kardashian a París.

La actuación los inspira a volar

Además de las celebridades que trabajaron como azafatas antes de encontrar la fama, también hay personajes que por su participación en la pantalla se apasionaron por la aviación.

Tal es el caso de Tom Cruise, quien obtuvo su licencia de piloto en el año 1994 y él mismo suele pilotear en películas como Misión Imposible y Top Gun.

Tom Cruise se volvió un verdadero apasionado de la aviación @tomcruise / Instagram

“Los niños nunca crecen”, reconoció alguna vez, razón por la cual decidió comprarse un P-51 Mustang de la Segunda Guerra Mundial.

Su colega, la actriz Angelina Jolie también aprendió a volar en un modelo Cessna 172 y luego adquirió su propia aeronave SR22, la cual es considerada una de las más complejas.

Angelina Jolie consiguió una licencia de piloto y ahora maneja su propio avión @ajolieweb / Twitter

Otra belleza de la pantalla, Hilary Swank, tomó inspiración para volar al interpretar a la famosa piloto Amelia Earhart en la película biográfica del año 2009, Amelia. Tras esa experiencia, la actriz dos veces ganadora del Oscar decidió aprender a pilotear aviones.

Por otra parte, la supermodelo brasileña Gisele Bundchen, quien recientemente anunció su divorcio de Tom Brady, empezó a volar en 2009 e incluso ha dicho que la aviación podría convertirse en su nueva carrera.

John Travolta encontró en la aviación mucho más que un pasatiempo @johntravolta / Instagram

Entre los más fervientes apasionados de los aviones también encontramos a John Travolta, quien comenzó a volar cuando tenía 22 años y ahora, a sus 68, es dueño de un avión Boeing 707 y un Challenger 601, entre otras aeronaves.

Harrison Ford, Clint Eastwood, Kurt Russel y Dennis Quaid son otras caras conocidas de Hollywood que eventualmente se ponen al mando de aviones para vivir la emoción de volar.

