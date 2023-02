Estaba en Nueva York, saludó a un extraño que trabajaba como delivery y el hombre tuvo un gesto increíble con ella

escuchar

Encontrarse con un extraño en la calle y obtener un obsequio de su parte no es una situación que ocurra con frecuencia. En muchos países, donde la inseguridad es un problema, es casi una regla implícita la de no intercambiar conversaciones con terceros, por lo que se vuelve difícil conocer a alguien en la vía pública. Sin embargo, una estadounidense quiso desafiar estos conceptos y demostrar que existen personas que pueden hacer la diferencia y que siempre hay oportunidad de vivir experiencias únicas. En su caso, se encontró con un trabajador de delivery y recibió un gran gesto de su parte.

La usuaria @justhopinalong compartió una anécdota que vivió hace algunas semanas en medio del frío invierno en Estados Unidos. Aunque no aclaró si ese es su lugar de residencia o si solo estaba de visita, a través de su video en TikTok aseguró que sus seres queridos le habían hecho algunas recomendaciones sobre cómo tener una mejor estadía en la Gran Manzana. “Todo el tiempo mis amigos de Nueva York me dicen que no se debe sonreír a la gente, tampoco saludar ni hablar con extraños”, compartió.

Sin embargo, la mujer supo desde el principio que era algo a lo que no podría adaptarse, ya que estaba acostumbrada a interactuar con las personas: “Pero aquí está la cosa: simplemente no puedo hacer eso. Está en mis huesos decir ‘hola’”, argumentó. No imaginó que su amabilidad la llevaría a vivir un momento conmovedor.

Una tiktoker contó cuál fue el gesto que un repartidor de Nueva York tuvo con ella

Según relató la tiktoker, estaba a bordo de su bicicleta en un día frío cuando algo le ocurrió. “Yo iba y un chico se detuvo a mi lado. Él era un repartidor que andaba en motocicleta e hicimos contacto visual”, contó. Enseguida, decidió saludarlo: “Le dije ‘hola, ¿cómo estás?’, y él solo se quedó mirándome”, continuó.

Entonces, para romper la tensión del momento, la tiktoker trató de alargar la conversación al hacerle otros comentarios. “Mis manos están tan frías porque me olvidé los guantes... Es agradable, pero hace mucho frío”, le dijo la mujer al repartidor.

El gran gesto del hombre

Aunque sus intentos de socializar con el repartidor no parecían haber salido como esperaba, pronto algo cambió. “Él solo me miró, y yo pensé ‘tal vez mis amigos tienen razón’, pero luego metió la mano en su bolsillo y me entregó estos guantes. Me los regaló”, detalló la joven.

Estos son los guantes que el delivery le regaló a la tiktoker @justhopinalong/TikTok

La estadounidense no podía creer lo que había vivido, dado que el extraño seguramente pasaría más tiempo en la calle porque su trabajo lo requería. “Él es un repartidor, como sé que no necesitará un par de respaldo y es el que me acaba de dar”, dijo.

En ese sentido, les brindó a los miembros de la comunidad virtual una recomendación para la próxima vez que salgan a la calle: “Así que tal vez deberían decir ‘hola’ más seguido”, cerró.

Entre las reacciones, los usuarios se mostraron conmovidos con la historia y compartieron sus propias experiencias. “También soy así. La última vez le dije ‘hola buenas tardes’ a un viejito y se sorprendió, regresó y me dijo ‘hija, sabe, Dios la Bendiga’. Fue lindo”; “La mayoría de los neoyorquinos no son tan amigables, pero sí amables”, escribieron en los comentarios de la publicación.

