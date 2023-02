Es repartidor de Amazon, ganó dos veces la lotería en EE.UU. y contó qué hizo cuando se enteró: “¿Estoy loco?”

escuchar

Cuando un residente de Baltimore acudió a comprar bebidas en una licorería, sintió que era el momento de probar suerte y compró varias tarjetas de un juego de lotería del tipo raspa y gana. En instantes, se enteró de que su combinación había resultado ganadora de US$50.000. Sin embargo, lo que le pareció aún más sorprendente fue que apenas unas semanas atrás ya había pasado por la misma emoción cuando consiguió US$30.000 con un boleto similar.

Aunque el ganador prefirió permanecer en el anonimato, la organización de la Lotería de Maryland compartió que trabaja como repartidor de Amazon en el anuncio de los resultados. A través de un comunicado, el afortunado contó qué fue lo primero que hizo después de que se dio cuenta de su suerte. “Llamé a mi novia para que echara un vistazo. Le dije: ‘Dime que no estoy loco’. Me miró y me respondió: ‘¡Increíble!’”.

Los juegos de rasca y gana son de los más populares en Estados Unidos Emiliano Vittoriosi / Unsplash

El hombre declaró que aún no sabe en qué va a gastar sus premios, pero ya piensa en ideas para celebrar a lo grande el cumpleaños número 60 de su pareja. También podría dedicar una parte para comprar un auto nuevo. Los organizadores de la lotería informaron que otras dos tarjetas de raspa y gana, que había comprado al mismo tiempo, también le generaron ganancias. En perspectiva, estos premios parecen menores, pero no dejan de comprobar la buena racha del jugador. En una tarjeta con valor de un dólar ganó US$20, mientras que en otra de US$5 consiguió el reembolso del precio del boleto.

Cabe mencionar que la licorería donde el hombre compró las tarjetas ganadoras, ubicada en la localidad de Rosewood, al este de Baltimore, también recibirá una bonificación de US$500 por haber formado parte de este hecho.

¿Cómo funcionan las tarjetas raspa y gana?

Las tarjetas rasca y gana son un popular juego de suerte en Estados Unidos Cash Cody / YouTube

La tarjeta del juego de lotería Crazy 8′s que compró el sujeto tuvo un costo de US$5. Los premios más frecuentes van desde los US$5 hasta los US$1000, pero él obtuvo el máximo monto posible en esta modalidad.

En Estados Unidos, este tipo de juegos raspa y gana (scratch cards) son muy populares porque son fáciles de comprar y sencillos de entender. Además, a diferencia de la lotería tradicional y los sorteos tipo Powerball y Mega Millions, en este caso el resultado se conoce al instante. A continuación, un paso a paso de cómo jugar con tarjetas raspa y gana:

Comprar una tarjeta raspa y gana en un establecimiento autorizado.

Raspar los paneles para descubrir símbolos, números, letras o una combinación de los tres.

Comparar los símbolos raspados con los que aparecen en las instrucciones del juego para determinar el resultado.

Generalmente, se gana cuando coinciden tres símbolos en una fila, columna o línea diagonal. En el caso de Crazy 8′s basta con encontrar un número ocho para conseguir el premio que marca al final de la misma línea.

para conseguir el premio que marca al final de la misma línea. En el caso de premios ordinarios, las ganancias se pueden cobrar en el mismo establecimiento donde se adquirió la tarjeta. En los especiales habrá que notificar a la organización local.

