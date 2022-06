Los errores más comunes al viajar a Estados Unidos y cómo evitarlos

Para muchos, viajar a Estados Unidos es un anhelo, ya que sueñan con disfrutar de sus maravillosos destinos que solo han visto en las películas. Sin embargo, aunque lo que sigue tras abordar el vuelo parece lo más fácil del proceso, hay que considerar ciertas reglas que ponen las autoridades del país para los turistas. Sin importar si es tu primera visita o si ya eres un viajero frecuente, no estás exento de cometer algunos de estos errores, algunos pequeños, pero incómodos. Te decimos cómo evitarlos.

1. Bromear con los oficiales de migración

A algunas personas les dan nervios las preguntas que les hacen al llegar al aeropuerto, así que deciden bromear con los oficiales de migración. No lo hagas, puede ser que a ellos no les parezca tan gracioso y quieran hacer una revisión más extensa. Lo mejor es actuar natural y únicamente contestar lo que preguntan de forma clara y amable.

2. No tomar en cuenta las distancias

Estados Unidos es un país muy grande que, aunque cuenta con muchas atracciones turísticas, se debe tomar en cuenta que no todas están en el mismo punto. Considera las distancias y los tiempos de espera en el tráfico y traslados. En un día turístico normal, en promedio, el tiempo alcanzará para ver máximo tres atracciones. Muchas personas cometen el error de no investigar antes de viajar, hay ciertas herramientas que te permitirán ahorrar tiempo, como las entradas VIP o algunos pases para evitar las filas.

3. No dimensionar que se paga en dólares

Miami es uno de los destinos favoritos de los viajeros a Estados Unidos Unsplash

Otro error al viajar a Estados Unidos es no dimensionar la cantidad que se gasta, ya que los dólares pueden hacer parecer que no es tanta. Siempre hay que tomarse un tiempo para dimensionar cuánto es el dinero en tu moneda local. Así, por ejemplo, podrás saber si gastar 20 dólares en un recuerdo vale la pena.

4. No consultar el clima

Aunque quieras lucir fabuloso, este es un detalle que muchas veces pasa inadvertido por los turistas que van a Estados Unidos y no consultan los detalles del clima. Llevar ropa inadecuada puede ser incómodo si se optan por prendas veraniegas y el frío es intenso. Siempre se debe tener una referencia también de la temporada para no tener sorpresas, de lo contrario el tiempo comprando ropa podría disminuir mucho el paseo.

5. No dar propina

Aquí hay que tener mucho cuidado, porque la propina no es obligatoria en varios países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos la habitual es de un 18% por ciento mínimo y de un 25% si hubo un buen servicio. También le dan propina a los taxistas, repartidores, personal de limpieza, entre otros.

6. No pensar en los impuestos

Pasea sin problemas y no cometas estos errores al viajar a Estados Unidos Unsplash

Si tienes el presupuesto limitado este es un detalle que no podrás dejar pasar, uno de los errores más comunes es no considerar los impuestos al comprar. Las etiquetas de los productos y menús de restaurantes no tienen impuestos y el porcentaje puede ser del 6 al 10%.

7. Quedarse en la zona equivocada de Estados Unidos

Otro de los errores al viajar en Estados Unidos tiene que ver con comprar la opción más barata en hoteles o alquiler.

Como en todo país, tienen zonas peligrosas que hay que evitar. Además, de nada sirve ahorrarse unos dólares por noche si se gastarán cantidades más grandes de dinero intentando trasladarse a los puntos turísticos, así que este detalle no lo puedes perder de vista.

8. No revisar los documentos

Recuerda que para ingresar a Estados Unidos debes tener vigencia en tu pasaporte. Lo recomendable es que sea de seis meses y que tu visa de turista también esté al día. Si no tienes tus documentos en orden, las autoridades de aduanas te negarán el acceso al país, aún si cuentas con los vuelos y hospedajes comprados.

9. No declarar el dinero que se lleva

Las playas de Miami son de los grandes atractivos turísticos en Estados Unidos Unsplash

Algo que no puedes olvidar es que, si ingresas al país con más de 10.000 dólares, deberás reportarlo ante las autoridades. Además, no se puede ingresar armas de fuego, gas lacrimógeno o spray pimienta. También tienes que considerar que todos los alimentos y plantas tienen que declararse y que algunos están prohibidos. No los metas en tu maleta.

10. Llevar tu visa y pasaporte a todos lados

Lo recomendable es guardar estos papeles en la caja fuerte del hotel, a menos que necesites presentarlos. Sácales copia para poder llevarlos a donde quieras. También puedes escanearlos y enviarlos a tu correo electrónico. Si pierdes los originales, pasarás una verdadera odisea intentando regresar a tu país. Sigue estos consejos y disfruta al máximo tu estadía en Estados Unidos.