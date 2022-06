Solicitó la Green Card hace 9 años y ahora enfrenta una dura situación para su familia

“Mi familia y yo dejamos India porque queríamos darle a nuestras hijas las mejores oportunidades en la vida”, escribió Vivek Soni en una sentida carta para las autoridades estadounidenses, a través de azcentral, para expresar la frustración por no poder mantener a su familia unida. Vivek y su esposa se instalaron en Phoenix en 2008 con la intención de comenzar una nueva vida que les ofreciera posibilidades de estudio y trabajo a ellas; ahora enfrentan la posibilidad de ser enviadas de regreso a India, un país al que ya no conocen porque han construido su futuro en Estados Unidos.

Vivek y su esposa son ingenieros en sistemas, llegaron al país patrocinados por la empresa en la que trabajan, una idea que no suena mal en un principio, pero es un lastre después de tantos años porque esa condición los ha obligado a trabajar en el mismo lugar, sin posibilidad de crecimiento profesional o de mejorar su calidad de vida, como sí lo han conseguido sus compañeros. Perseverancia no les ha faltado, el problema es que llevan nueve años en la “fila” para obtener la tan anhelada Green Card, un trámite que les advirtieron que se demoraría, pero jamás pensaron que serían más de cuatro años después de cumplir con los requisitos.

Pese a que Vivek Soni y su familia han cumplido con todos los requisitos para obtener la green card, llevan nueve años esperando la conclusión del trámite burocrático One Percent for America

Una de sus hijas es estudiante de neurociencia en la Universidad de Arizona. Cuando solicitó su ingreso a la universidad, después de 12 años estudiando en el sistema público, fue admitida pero en condición de “estudiante internacional”, una etiqueta que le impidió acceder a ciertos subsidios estatales y federales para pagar su educación. Afortunadamente consiguió una beca como extranjera y aunque eso ya no es un problema, la mayor preocupación de la familia es que está próxima a cumplir 21 años y, cuando eso suceda, superará la edad permitida para mantener su residencia en Estados Unidos y será obligada a dejar el país; tendría que iniciar ese trámite, que les ha tomado casi una década, desde cero.

Su hija menor no es indiferente a la problemática porque mientras el proceso de obtención de la Green Card no avance, ella también tendrá que regresar a su país de origen en algún momento y se despediría no solo de la posibilidad de una mejor educación universitaria, también de su familia.

La Green Card en Estados Unidos ofrece beneficios, pero primero se debe superar el trámite. Vivek Soni hace un llamado a las autoridades para simplificar el proceso Unsplash

Vivek Soni es vicepresidente de una corredora de seguros en Phoenix, un trabajo en el que ha luchado y que le permitió comprar la casa que hoy habitan mientras esperan el cambio de su estatus migratorio. Por eso, hace un llamado a la delegación del congreso de Arizona para cambiar las políticas que obligan a los jóvenes a abandonar el país en el que crecieron: “Se estima que más de 100.000 niños perderán su estatus legal durante las próximas dos décadas”, apunta en la columna.

Como padre de familia y ante el temor de la separación, Vivek reclama la ineficiencia del procedimiento burocrático que lleva a cabo la Oficina de Inmigración: “Es momento de crear un sistema funcional que satisfaga las necesidades tanto de los inmigrantes como de los empleados frustrados”.