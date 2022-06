Loterías de Green Cards: ¿qué son, cómo funcionan y de qué dependen los resultados?

Con la Green Card, emitida por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), se puede vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente, es el documento que le da a la estancia en este país un estatus legal y con la que muchos latinos han cumplido el sueño americano. Hay varias maneras de obtener una que dependen de si el solicitante cumple con ciertos requisitos. A veces, aún cuando se tienen todas las calificaciones, si se opta por el trámite por estado familiar o laboral, se pueden esperar hasta años. Otra de las opciones es el Programa de Visas de Inmigrante de la Diversidad (DV), mejor conocido como la Lotería de las Visas. Año a año, son millones los que aplican y el día de los resultados saturan las páginas para saber si obtuvieron alguna de las anheladas Green Cards. Te decimos en qué consiste y quiénes pueden aplicar.

Así se distribuye la Lotería de las Visas

En la Lotería de las Visas se emiten 50.000 de inmigrantes cada año y los resultados se obtienen a partir de sorteos al azar. Estos documentos se distribuyen entre países con tasas de inmigración bajas en Estados Unidos.

En 2021, más de 23,2 millones de personas entraron en la lotería para obtener una Green Card. También cabe destacar que resultar ganador solo es una parte del proceso, luego de ser notificados no todos son seleccionados, porque hay una serie de condiciones.

¿Puedo aplicar para la Lotería de las Visas?

Así puedes registrarte para la Lotería de las Visas Unsplash

Si te estás preguntando cuáles son los requisitos de elegibilidad, antes de registrarte para la Lotería de las Green Cards se debe determinar si se puede aplicar. En esto influye el país, educación o experiencia laboral.

Toma nota, porque las visas de diversidad se dan a nativos de países en seis regiones geográficas: África, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía, América del Sur, América Central y el Caribe.

Cada año la lista está sujeta a cambios y puedes consultar las instrucciones de ingreso al registro de la Visa de Diversidad. No te puedes descartar si no cumples con este requisito, si no naciste en un país elegible, todavía puedes calificar para el programa si tu cónyuge sí. Ambos deben ser nombrados en la inscripción y tener la intención de ingresar a Estados Unidos al mismo tiempo.

El valor de la educación y experiencia laboral en la Lotería de las Visas

Además de la elegibilidad según el país de nacimiento, tienen que cumplirse también otros requisitos, que tienen que ver con la educación y experiencia laboral. Deberás haber terminado la secundaria o su equivalente, o bien, tener dos años de experiencia en los últimos cinco en una ocupación calificada. Puedes usar la base de datos en línea del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para determinar si la tuya es suficiente.

Si ganas y puedes aplicar, también hay que pagar una tarifa en una embajada o consulado de Estados Unidos. Finalmente, los interesados deberán estar pendientes de la fecha de publicación de la convocatoria, pues solo en ese momento se podrá mandar la solicitud. Para consultar más sobre la Lotería de las Visas puedes ir a este enlace. Usualmente, se abre el periodo para inscribirse en la lotería durante cuatro a cinco semanas, en la época de otoño.

Resultados de la Lotería de las Visas 2022

Todo sobre la Lotería de las Visas o Green Cards Shutterstock

Los resultados de la lotería de visas 2022 se pueden consultar hasta el 30 de septiembre de 2022.

se pueden consultar hasta el 30 de septiembre de 2022. Los resultados de la lotería de visas 2023 se pueden consultar desde del 7 de mayo de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023.

Si resultaste elegido en la lotería, puedes presentar una solicitud para la residencia permanente con el formulario DS-260 (en inglés) y empezar a prepararte para tu entrevista en inglés.