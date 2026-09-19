Estados Unidos emitió alertas en todas sus embajadas en Medio Oriente y Trump reprogramó su agenda

El gobierno de Estados Unidos emitió una serie de alertas de seguridad para todas sus embajadas en Medio Oriente, en medio de una una escalada de los combates en Yemen entre los hutíes -respaldados por Irán- y una coalición saudí que apoya a la administración local. En este sentido, el presidente Donald Trump canceló su agenda de este domingo: “Está previsto que regrese a la Casa Blanca esta tarde desde Camp David”.

Según informó el medio local The Times of Israel, la alerta insta a los ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio a “extremar la vigilancia y estar al tanto de posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes”.

Además sostuvieron que los hutíes atacaron aeropuertos civiles en su lucha contra Arabia Saudita. “El conflicto militar tiene el potencial de intensificarse rápidamente”, indicaron.

“Los estadounidenses que viajen hacia o desde la región deben estar atentos a la información sobre las operaciones de los aeropuertos y las aerolíneas”, aseguraron. En la alerta, también marcaron que las embajadas de Jerusalén y en Tel Aviv hay funcionamiento normal.

Estados Unidos lanzó una advertencia para sus ciudadanos en Medio Oriente Julia Demaree Nikhinson - AP

Semanas atrás, a comienzos de agosto, Estados Unidos había emitido una advertencia similar para todos sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista”.

En esta ocasión, la decisión fue anunciada mientras Donald Trump se encontraba de retiro presidencial en Maryland, acción que estaba prevista que dure todo el fin de semana.