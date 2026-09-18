Ron DeSantis confirma que Florida pagará un bono de US$5000 para nuevos trabajadores

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció la entrega de un bono único de 5000 dólares netos a nuevos agentes del orden público que cumplan los requisitos del programa estatal de reclutamiento. La medida tiene como objetivo facilitar la contratación de personal dentro del estado y atraer a trabajadores de otras jurisdicciones.

El bono de US$5000 que Ron DeSantis pagará a trabajadores del orden público

La Oficina del Gobernador de Florida emitió un comunicado el 15 de septiembre en el que confirmó la medida que entregará más de US$10 millones a 1506 nuevos agentes. Según el texto, desde 2022 casi 12.500 oficiales en todo el estado recibieron bonos a través del programa, por un total de más de US$83 millones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la entrega de un bono único de US$5000 para nuevos agentes de la policía @GovRonDeSantis

“En 2022, mientras algunas ciudades sufrían las desastrosas consecuencias de los experimentos de ‘desfinanciar a la policía’, firmé una legislación histórica para fortalecer el reclutamiento y la retención de agentes del orden público en Florida”, expresó el gobernador.

“También hemos realizado inversiones récord en salarios, beneficios, capacitación y protección para los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger a la gente de nuestro estado. Continuamos construyendo sobre esta base para mantener a Florida como el estado más favorable a las fuerzas del orden en el país”, completó.

Por su parte, el secretario de Comercio, J. Alex Kelly, sostuvo que DeSantis convirtió a Florida en “el modelo nacional de apoyo a las fuerzas del orden”.

Cómo funciona la entrega del bono de US$5000 en Florida

El programa proporciona un bono único de US$5000, después de impuestos, a los agentes recién reclutados y empleados. El sitio web de la iniciativa resalta que las agencias policiales trabajarán con FloridaCommerce para determinar los empleados elegibles, distribuir los pagos de bonificación y proporcionar cualquier información o asistencia necesaria para garantizar la elegibilidad.

Los requisitos mínimos de elegibilidad que un oficial recién contratado debe cumplir para recibir un pago de bonificación incluyen:

Obtener o ser designado para un empleo de tiempo completo como agente del orden público certificado en una agencia de justicia penal de Florida a partir del 1° de julio de 2022.

como agente del orden público certificado en una agencia de justicia penal de Florida a partir del 1° de julio de 2022. No haber trabajado nunca previamente como agente del orden público en el estado.

como agente del orden público en el estado. Una vez recibido el bono, el agente debe mantener empleo continuo de tiempo completo en una o más agencias policiales de Florida durante al menos dos años. Si no cumple ese período, puede quedar obligado a reintegrar el pago según las reglas del programa.

Los agentes de policía deben cumplir requisitos mínimos de elegibilidad para obtener el bono de US$5000 anunciado por DeSantis Facebook Florida Highway Patrol

El pago de bonificación es un ingreso sujeto a impuestos. El beneficiario recibe US$5000 netos. Como el bono está sujeto a impuestos, FloridaCommerce calcula un pago bruto de US$6694, que incorpora US$1694 destinados a cubrir esas obligaciones fiscales.

La inversión de Ron DeSantis en la fuerza policial de Florida

En el comunicado, la Oficina del Gobernador indicó que, en el presupuesto del año fiscal 2025-26, los agentes de policía estatales vieron un aumento en el salario base mínimo a US$60.000 y otros incrementos significativos tanto para los oficiales de nivel inicial como para los veteranos, del 10% y del 15%, respectivamente.

Ron DeSantis anunció la finalización del proyecto C-23, una obra destinada a reducir las descargas contaminantes hacia el estuario de St. Lucie.

De cara al futuro, bajo el presupuesto del año fiscal 2026-27, DeSantis incluyó US$19,8 millones en aumentos salariales para los agentes de policía estatales juramentados. Además, estableció US$20 millones para el Programa de Bonificaciones para el Reclutamiento de Agentes de la Ley y US$2,5 millones en incrementos de sueldo para los bomberos estatales.