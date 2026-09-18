Viven en Texas y lideran una demanda contra Trump para frenar la construcción del muro fronterizo

Un grupo de más de 200 propietarios de tierras en el oeste de Texas interpuso una demanda contra la administración de Donald Trump para frenar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend. Los querellantes, representados por la organización Conserve Big Bend, argumentan que el gobierno federal abusa de su autoridad al calificar erróneamente la zona como un área de alta entrada ilegal.

La demanda presentada contra Trump por su muro migratorio en Texas

La construcción del muro es uno de los ejes de la política migratoria del jefe de Estado. Desde que asumió el cargo en enero de 2025, su plan de ampliar las barreras fronterizas enfrentó distintos obstáculos. A principios de esta semana, sumó una nueva intervención con la demanda presentada por Conserve Big Bend en Washington, D.C., y otros seis demandantes.

La demanda presentada este lunes por un grupo de terratenientes de Texas contra la administración Trump busca detener de forma definitiva la edificación de muros, barreras y carreteras en terrenos privados AP Foto/Gregory Bull

Conserve Big Bend representa a una coalición de aproximadamente 230 propietarios de tierras, de los cuales algunos criticaron al expresidente Joe Biden en el pasado por el aumento de los cruces de inmigrantes indocumentados, según informó NBC News.

La demanda cuestiona que el Gobierno haya designado de manera indebida la región fronteriza de Texas como una zona de “alto índice de entrada ilegal”. El documento sostiene que la administración Trump actuó de esta manera para invocar un “poder extraordinario”.

No obstante, los demandantes sostienen que las estadísticas de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) contradicen la caracterización federal de Big Bend como una zona de ‘alta entrada ilegal’.

Durante el año fiscal 2025, el sector Big Bend registró 3096 aprehensiones, equivalentes al 1,3% del total de la frontera suroeste y la cifra más baja entre los nueve sectores.

Además, en los últimos cinco años representó en promedio el 1,16% de los arrestos. Esta cifra lo establece como el sector con menor número de detenciones cada año. El objetivo de la demanda es detener de forma definitiva la edificación de muros, barreras y carreteras en terrenos privados.

Los demandantes aseguraron que la zona de Big Bend en Texas fue declarada indebidamente como de "alto índice de entrada ilegal" por la administración Trump Fotomontaje generado con IA

Protestas en Texas contra el muro fronterizo de Trump en Big Bend

La acción judicial se anunció durante una conferencia de prensa precedida por protestas frente al tribunal del condado de Presidio en Marfa, Texas. Allí, los manifestantes portaban pancartas y banderas con lemas como “No se metan con Big Bend” y “Propietarios de tierras contra el muro fronterizo”.

“Hablamos muy alto cuando nuestra frontera estaba siendo invadida. Y como votante de Trump en dos ocasiones, sé que la frontera es segura. Gracias, gracias, presidente Trump. Ha asegurado la frontera, pero ahora déjela en paz”, dijo Laura Allen, ganadera del condado de Val Verde y exjueza del mismo condado, citada por NBC News.

De acuerdo con la demanda, los miembros de la coalición que poseen propiedades en los condados de Hudspeth, Brewster, Presidio y Val Verde recibieron notificaciones por escrito de la CBP que indicaban que sus terrenos eran potencialmente necesarios para el proyecto del muro fronterizo.

David Keller, arqueólogo regional, miembro de la junta de Conserve Big Bend y dueño de una finca de diez acres (unas cuatro hectáreas) en el condado de Presidio, expresó su preocupación por perder el acceso al río Grande, además de los impactos en el riego y la posibilidad de que la construcción haga que su tierra sea inutilizable.

“Presentamos este desafío porque para nosotros Big Bend no es un lugar vacío en un mapa. Es nuestro hogar”, comentó.

Por su parte, Joaquín Peña, miembro de una familia que durante décadas cultivó la tierra en Big Bend, calificó la posible construcción como “una amenaza inminente” y alertó por el impacto en la población local. “La agricultura es el pilar de nuestra comunidad, y ahora nos dicen que tenemos que ceder nuestras tierras por una amenaza que ni siquiera existe”, lamentó.

Muro fronterizo en Big Bend: qué obras están frenadas y cuáles avanzan

Un mes antes de la demanda, la administración Trump suspendió de forma temporal la construcción y los trabajos de topografía en el Parque Nacional Big Bend para que el director de la CBP, Rodney Scott, realizara una evaluación personal sobre el terreno.

En aquel momento, Scott escribió en un mensaje en redes sociales: “La CBP está firmemente comprometida con la protección de América, y eso incluye nuestros tesoros nacionales como el Parque Nacional Big Bend”.

El anuncio de Rodney Scott de la CBP sobre la pausa en la construcción de las barreras

Aseguró también que se reuniría con “un pequeño equipo” para “evaluar el terreno y escuchar a los líderes locales, miembros de la comunidad y partes interesadas”. La suspensión de la actividad vence el 30 de septiembre, aunque la administración ya comenzó la construcción en un tramo de 47 millas (75 kilómetros) denominado Big Bend 1, en el condado de Hudspeth, según consignó Associated Press.