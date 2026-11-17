WASHINGTON.- Estados Unidos perdió este martes su estatus de país libre de sarampión, luego de que el virus, altamente contagioso, se propagara principalmente entre personas no vacunadas al ritmo más alto en más de 30 años. México —tras el último brote masivo en el estado de Chihuahua— y Bolivia también perdieron ese reconocimiento sanitario.

La decisión fue adoptada por un comité de expertos independientes convocado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La declaración tiene pocas implicaciones prácticas y es en gran medida algo simbólico, pero marca un giro en una enfermedad que se había controlado desde los 2000 en gran medida gracias a décadas de avances científicos.

La situación también puede verse como el inicio de una era en la que enfermedades del pasado se convierten en problemas mortales para el mundo moderno.

La vacunación es clave para prevenir el sarampión Mary Conlon - AP

El sarampión se propagó por el continente americano desde el año 2024. Los brotes en Estados Unidos comenzaron en comunidades menonitas muy aisladas —que no se vacunan— y desde entonces se extendieron a zonas con bajas tasas de vacunación. Al mismo tiempo, Canadá perdió el año pasado su designación de país libre de sarampión por primera vez desde 1998.

Los funcionarios internacionales de salud consideran que el sarampión se elimina cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. La designación depende de si una sola cadena de transmisión de sarampión se extendió sin interrupción durante al menos 12 meses.

El reciente anuncio señala un deterioro de la prevención en salud pública. Las tasas de vacunación contra varias enfermedades cayeron tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Se preveía que el sarampión fuera una de las primeras enfermedades más conocidas por la medicina en reaparecer cuando las tasas de vacunación disminuyeran.

Eso significa que es probable que otras enfermedades le sigan, señalaron algunos expertos. “Puede ser el canario en la mina de carbón para otras cosas”, alertó la doctora Susan Kansagra, directora médica de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales de Estados Unidos.

Políticas en contra

Las vacunas contra el sarampión frenaron la propagación del virus en Estados Unidos durante 30 años. Los expertos dicen que se necesita una tasa de vacunación comunitaria del 95% para prevenir brotes. Pero, a medida que menos padres vacunan a sus hijos y los funcionarios federales siembran dudas y confusión sobre la importancia de vacunarse, el virus encontró puntos de apoyo en comunidades de todo Estados Unidos. En este marco, todos los estados salvo tres reportaron un caso confirmado de sarampión este año.

Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos Getty Images

En enero de 2026, el gobierno del presidente Donald Trump reformó el calendario federal de vacunación pediátrica y redujo de 17 a 11 las vacunas universales sugeridas (eliminando de forma universal la gripe, hepatitis A, hepatitis B, enfermedad meningocócica y Covid-19, recomendándolas solo para casos de alto riesgo). La decisión había sido tomada por el área de Salud que conduce Robert F. Kennedy Jr., y se instrumentará a través de nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, dos meses después, el juez federal Brian Murphy frenó temporalmente la implementación de esta reforma al considerarla “arbitraria”.

Agencias AP y AFP