Trump afirma que hablará con Xi y Putin de la guerra en Ucrania y abre la puerta a reunirse con Kim

WASHINGTON.- Aún bajo el impacto de la durísima derrota republicana en las elecciones de medio término, y con la sombra latente del presunto espionaje que rodeó la estrepitosa caída del CEO de Nvidia, Donald Trump afirmó este lunes antes de emprender su viaje de alto voltaje a China que planea abordar la guerra en Ucrania durante la esperada cumbre tripartita con los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, el jueves próximo en Shenzhen, y hasta dejó abierta la puerta a un encuentro con el dictador norcoreano, Kim Jong-un.

“Hablaremos de mi tema favorito: Ucrania”, dijo Trump a los periodistas antes de abordar el Marine One para iniciar su viaje a Asia, que tendrá como primera escala Filipinas. “Nos reuniremos con Xi y Putin, y tal vez con Kim. Será algo positivo. tenemos la oportunidad de lograr mucho”, agregó el mandatario, en una señal de que Estados Unidos busca retomar contactos con Corea del Norte respecto a su programa nuclear.

El presidente Donald Trump, antes de partir de gira, en la Casa Blanca, el 16 de noviembre de 2026. Alex Brandon - AP

Las declaraciones de Trump generaron sorpresa, luego de que tres días atrás funcionarios de su administración habían indicado a periodistas que el presidente abordaría con Xi y Putin la desnuclearización y el conflicto con Irán, pero que evitaría tratar la invasión rusa a Ucrania.

“Putin está cediendo un poco en Ucrania. Podría ser mucho más duro. Y, sinceramente, creo que a él le gustaría llegar a una resolución definitiva [de la guerra], le gustaría ver el asunto terminado”, sostuvo Trump, cuya cumbre con los líderes ruso y chino inquieta al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien expresó su preocupación de que negocien sobre el futuro del conflicto sin la participación directa de Kiev.

President Trump declined to say whether he plans to ask Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin to stop buying oil from Iran.



“I’ll ask them what I want to ask them,” Trump told CBS News’ @edokeefe. pic.twitter.com/kVplqC7OcR — CBS News (@CBSNews) November 16, 2026

“Ucrania y Rusia están perdiendo 25.000 soldados al mes. Así que hablaremos de eso”, ahondó Trump, que también anticipó que hablará con sus pares de temas comerciales y económicos.

El encuentro previsto para el jueves, que ha captado la atención global en momentos en que Trump intenta retomar el impulso político tras su debacle electoral del 3 de noviembre, se desarrollará en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

La propia Cancillería china resaltó este lunes que la reunión tripartita reviste una “importancia trascendental” y que contribuirá a promover la paz y la estabilidad a nivel mundial.

Aunque Trump llega debilitado políticamente a la cumbre, con los demócratas agazapados hasta retomar el control del Congreso el próximo 3 de enero, el presidente consideró que su influencia en el escenario mundial no se ha visto afectada por las elecciones de mitad de mandato.

“No, porque si uno se fija, ha habido cuatro o cinco ocasiones en las que la situación fue mucho peor que esta. Ciertamente, esto no fue una victoria, pero mi gente estaba descontenta. Había millones de personas que apoyaban a Trump, y no estaban satisfechas con los proyectos de ley que se estaban aprobando en el Congreso [...] Yo no aparecía en la boleta electoral. Y si hubiera estado, el resultado hubiera sido muy distinto”, señaló.

La reacción tras el escándalo de Nvidia

Aunque funcionarios de la Casa Blanca adelantaron que Trump no dialogará con Xi sobre el escándalo que rodeó la renuncia del CEO de Nvidia, Jensen Huang, la semana pasada, en medio de las sospechas de presunto espionaje chino en una relación extramatrimonial que mantuvo con una ejecutiva, Trump afirmó este lunes que ese vínculo no afectó la seguridad nacional de Estados Unidos.

“No se puso en riesgo, nuestro país es ahora más fuerte que nunca”, respondió Trump al ser consultado sobre el caso. También respaldó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, en medio de los cuestionamientos al funcionario por su gestión de los controles a la exportación de los chips avanzados de Nvidia que derivaron en un contrabando hacia China, principal rival de Estados Unidos en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). “Está haciendo un muy buen trabajo”, aseguró.

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Casa Blanca, el 16 de noviembre de 2026. Tom Brenner - FR117851 AP

“En este momento mantenemos una muy buena relación con China, y entiendo ambas posturas al respecto. Tomaré una decisión, pero comprendo muy bien ambas partes”, añadió el presidente, en referencia a las críticas que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le hizo a Lutnick por su gestión sobre los controles a las exportaciones.

En pleno terremoto interno en el gobierno de Trump por la onda expansiva del caso, el Departamento de Comercio emitió este lunes nuevas normas para restringir el acceso remoto a chips y servidores de computación avanzada, una medida destinada a limitar la capacidad de China para usar chips norteamericanos en el entrenamiento de sus modelos de IA más avanzados.

La nueva normativa establece restricciones para los centros de datos en el extranjero que suministran “volúmenes significativos de capacidad de cómputo” a empresas con sede en algunos países considerados de alto riesgo, como China, Rusia e Irán.

La gobierno señaló además que será necesaria una licencia para exportar chips avanzados a empresas con sede en Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia o Brasil, países donde existe un riesgo superior al habitual de contrabando.

El presidente Donald Trump y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un encuentro reciente en la Casa Blanca. JIM WATSON - AFP

En tanto, mientras crecen las versiones sobre un posible plan de Jensen Huang para recuperar su posición como CEO de Nvidia -el gigante tecnológico que cofundó hace 33 años-, Trump también sugirió a los periodistas que apoyaría la restitución de su aliado.

“No me parecería mal. Aprendió una gran lección”, dijo el presidente. Tras la salida de Huang, Trump afirmó que apoyaría al exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook como su sucesor en Nvidia, algo que recordó este lunes en los jardines de la Casa Blanca. Huang también sumó en las últimas horas un fuerte respaldo de ejecutivos de Silicon Valley mediante una campaña pública.

El presidente norteamericano también comentó a los periodistas que desconocía si la ejecutiva china Alice Huang, con quien el ex CEO de Nvidia mantuvo una relación extramatrimonial, era realmente una espía, a pesar de una evaluación de la inteligencia estadounidense que indicaba que trabajaba para Pekín. “No lo sé”, insistió el presidente.

La primera escala de Trump en la gira será Filipinas, uno de los socios históricos de Washington en Asia, en medio de tensiones territoriales con China. El mandatario llegará allí el martes, para el tramo final de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).