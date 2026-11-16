Dos organizaciones que asisten a migrantes en Texas podrán continuar su trabajo sin enfrentar las demandas con las que el fiscal general Ken Paxton buscaba cerrarlas. La oficina del funcionario retiró sus reclamaciones contra una red de albergues en El Paso y un grupo de defensa de inmigrantes en Houston.

Texas retira las demandas contra Annunciation House y FIEL

La fiscalía presentó el 9 de noviembre avisos para desistir de sus acciones contra Annunciation House y Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, conocida como FIEL.

Los dos desistimientos se presentaron “con perjuicio”, una condición que impide volver a promover las mismas reclamaciones contra las organizaciones.

El fiscal general, Ken Paxton, se retira de batalla para cerrar dos organizaciones de ayuda a migrantes en Texas ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El cambio pone fin a dos litigios en los que la oficina estatal había formulado acusaciones que las entidades rechazaron. La fiscalía no explicó las razones de su decisión, según los abogados consultados por Telemundo.

Rubén García, fundador y director de Annunciation House, dijo a Noticias Telemundo que el desenlace le producía alivio. La organización tenía previsto defenderse en los tribunales y su fundador iba a declarar bajo juramento. “Esto nunca debió haber empezado en primer lugar”, afirmó en la entrevista.

El caso de la red de albergues de El Paso

Annunciation House presta asistencia a personas migrantes en El Paso desde 1978. La disputa con el estado comenzó en 2024, después de que la oficina del fiscal exigiera revisar documentos de la entidad, incluidos registros vinculados con las personas a las que había atendido.

La organización impugnó el requerimiento. Después, la fiscalía pidió revocar su registro y cerrar sus operaciones, al alegar que albergaba ilegalmente a inmigrantes y facilitaba actividades de tráfico de personas.

García negó las acusaciones y sostuvo que la entidad atendía a personas procesadas y liberadas por autoridades migratorias federales.

En 2025, la Corte Suprema de Texas revocó una decisión de un tribunal inferior que favorecía a la organización y permitió que el litigio siguiera su curso. El desistimiento presentado ahora cierra las reclamaciones de ese caso; no equivale a una resolución judicial que haya declarado probadas las acusaciones de la fiscalía.

Según la entrevista de Telemundo, el estado ofreció retirar sus reclamos si la entidad también dejaba de litigar contra él. El abogado de Annunciation House, William Christian, explicó al medio que la organización aceptó y no pediría honorarios ni otra compensación. La entidad retiró sus propias reclamaciones al día siguiente del aviso estatal.

La demanda contra el grupo de Houston

La fiscalía también desistió de su acción contra FIEL, organización que ofrece servicios y defiende a familias inmigrantes en Houston. El estado había cuestionado publicaciones y actividades políticas del grupo, entre ellas expresiones contrarias a políticas migratorias de funcionarios republicanos, de acuerdo con Texas Tribune.

César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, dijo al medio que el litigio había sido una carga para la institución y que, al terminar, sus integrantes podrían dedicar sus esfuerzos a proteger, educar y apoyar a la comunidad. Texas Tribune informó que el aviso presentado ante un tribunal del condado de Harris no explicó el motivo del retiro.

El fiscal general de Texas Ken Paxton en un evento electoral en Plano, Texas, el 26 de mayo del 2026. (AP foto/Tony Gutierrez) Tony Gutierrez - AP

Los dos casos terminan mientras Paxton se prepara para dejar el cargo tras su derrota en la elección al Senado federal. García atribuyó la decisión a la política en su entrevista con Telemundo; esa es su interpretación. Ni el aviso estatal ni las respuestas citadas por los medios establecen que la elección haya causado el cambio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.