Este es el preocupante problema de salud que padecen en casi la mitad de los estados de EE.UU., según un informe

Una investigación reveló que el 46% de los condados de EE.UU. no tienen un médico cardiólogo que esté en ejercicio. Además, la mayoría de estos lugares se encuentran en zonas rurales y presentan un nivel de ingresos bajos, por ende tienen poco acceso a alimentos saludables y a hacerse un chequeo con algún proveedor de atención médica.

El estudio corresponde a Journal of the American College of Cardiology (JACC, según sin siglas en inglés) y, en ese contexto, el Dr. Haider Warraich, cardiólogo del Brigham and Women ‘s Hospital de Boston e impulsor de la investigación reveló que “los condados que no tienen cardiólogos probablemente necesiten este tipo de atención especializada aún más”. Sobre este punto, añadió: “Tienen una prevalencia mucho mayor de todo el espectro de factores de riesgo cardiovascular, incluida obesidad, la diabetes, el tabaquismo, la presión arterial alta y el colesterol alto”.

Alrededor de 22 millones de estadounidenses tienen probabilidades de desarrollar enfermedades cardiacas y viven en condados donde no hay cardiólogos (Foto de Pexels) Stokkete - Shutterstock

El estudio realizado en conjunto por Warraich y la farmacia en línea GoodRx, reveló que de los 3143 condados que hay en Estados Unidos, el 46% no tiene un médico cardiólogo. Además, el 86% de ellos son condados rurales que cuentan con niveles de ingresos más bajos, hecho que dificulta el acceso a alimentos más saludables y atención médica general.

Esta investigación dejó expuesto también el dato de que las personas que tienen un cardiólogo en el condado deben conducir un promedio de 25 kilómetros, entre ida y vuelta, para tener un turno médico, mientras que las personas que no tienen uno en su zona deben manejar hasta 140 kilómetros, en total.

Alrededor de 22 millones de estadounidenses que tienen probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas viven en condados donde no hay médicos especializados en cardiología. Para peor, los residentes de estas zonas suelen estar más enfermos y tienen muchas posibilidades de padecer problemas médicos complejos.

Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas están muriendo a una edad más temprana y en su mayoría por enfermedades cardíacas que no fueron detectadas o tratadas por el difícil acceso a un médico cardiólogo. “Tenemos pueblos pequeños con grandes necesidades de salud y la incapacidad de buscar atención”, reconoció Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural.

El 46% de los condados de EE.UU. no tienen un médico cardiólogo ( Imagen de pressfoto en Freepik

Por otro lado, según reveló el informe, los condados que cuentan con cardiólogos tienen un promedio de 24 especialistas, pero el 10% de estos solo tiene uno para todo el condado. Esta problemática fue la que impulsó a Warraich para estudiar las distintas disparidades cardiovasculares en las distintas zonas. Antes de comenzar a trabajar en Boston, en 2019, él era el único cardiólogo que ejercía en el condado de Randolph, Carolina del Norte, que contaba con una población de 146.043. Hoy en día, este condado cuenta con cinco médicos cardiólogos, según informó el mismo Warraich.

“Tenemos personas que viven a tres o cuatro horas de distancia y vienen a vernos”, dijo el Dr. John Wagener, cardiólogo intervencionista estructural y director médico del Avera Heart Hospital en Sioux Falls, Dakota del Sur. Y si bien cada vez toma más fuerza la telemedicina, el Dr. Wagener ve este hecho como positivo para sus pacientes, debido al grado de compromiso que demuestran.

