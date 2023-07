Esteban Edul le hizo un regalo a Lionel Messi en su llegada al estadio y emocionó a todos al contar qué era

escuchar

Lionel Messi volverá a las canchas este martes con la camiseta del Inter Miami. El rosarino, clave en la victoria contra el Cruz Azul, volvió a llevarse los flashes de las cámaras al arribar al DRV PNK Stadium, donde fue saludado por varios hinchas y periodistas que cubren la actualidad de este conjunto estadounidense que buscará resurgir de las últimas ubicaciones en la Major League Soccer (MLS).

Con el objetivo puesto en lograr un nuevo triunfo ante Atlanta United y así asegurarse el primer puesto del grupo en la Leagues Cup, el delantero de 36 años llegó al estadio vestido con el conjunto deportivo de su equipo y fue interceptado por Esteban Edul, quien con una camiseta en su mano, le entregó un presente al rosarino. Del otro lado, el argentino aceptó el regalo y se lo llevó en su mano directo al vestuario.

Tras este recorte que se observó en ESPN, el periodista salió al aire en el programa Equipo F y compartió sus sensaciones con el resto del staff que se encuentra en el país, a la expectativa de cómo se desarrolla la carrera de Messi en un país que precisa de su presencia para relanzarse.

“Primero quiero hablar de la parte laboral y después de la humana”, expresó Edul ante la consulta de la conductora Luciana Rubinska. Luego, siguió: “En la valla donde estamos no nos podemos acercar con micrófonos. No es momento para hacer notas y estamos con gente de la MLS al lado”.

Tras explicar el motivo por el cual no pudo establecer un contacto en vivo, el periodista soltó la parte sentimental de esta historia que lo dejó al borde de las lágrimas: “Lo que sí le pude dar es una camiseta de mi hijo, se lo prometí. No es fácil irse 15 días de casa y le dije que le iba a llevar una”, contó Edul, con la voz quebrada por recordar la promesa que le hizo a su hijo Toto.

El sentido posteo de Esteban Edul tras el encuentro con Lionel Messi

Luego de este momento que vinculó a él con el astro argentino, Esteban Edul utilizó su cuenta de Twitter para explicar de qué club se trataba la camiseta: “El mejor del mundo recibió la camiseta del club Oeste de mi hijo Toto que también es el mejor del mundo”, comenzó su posteo.

Una vez consumado ese momento, donde Messi accedió gentilmente ante la petición del periodista, Edul destacó la gentileza del capitán de La Scaloneta, quien no lo esquivó y lo saludó de manera amable: “Con humildad me lo agradeció y me hizo el padre más feliz del mundo”, cerró.

Messi, que arrancará por primera vez de titular desde que está en el Inter Miami, será la principal carta de ataque que tendrá el técnico Gerardo Martino para conseguir un triunfo que le de cierto alivio de cara a lo que viene en la Leagues Cup. Enfrente, el Atlanta United, tendrá la presencia de Thiago Almada, otro argentino que se consagró como campeón del mundo en el Mundial de Qatar y querrá ser la pesadilla de La Pulga y compañía.

