Revelan cuánta propina le dejó Susana Giménez a un maletero tras su regreso al país

Susana Giménez volvió a la Argentina luego de su paso por Miami y se mostró alegre y simpática con los seguidores que se encontraban en el aeropuerto. Con las cámaras expectantes de qué hacía, se vio cuánta propina le dejó a uno de los maleteros.

Susana es una de las figuras más representativas de nuestro país y su vida fuera de las cámaras genera mucha curiosidad entre su público, que espera su vuelta a la pantalla chica. En la previa a la entrega de Premios Martín Fierro, la diva aseguró que su tradicional programa de los domingos volverá el año que viene y durante la celebración se mostró emocionada con el reconocimiento a la trayectoria otorgado a Antonio Gasalla.

Susana Giménez llegó al país luego de su viaje a Miami

Tras esa aparición en público, la diva emprendió viaje a los Estados Unidos en compañía de su hija Mercedes Sarrabayrouse. En principio, el objetivo era presenciar el esperado debut de Lionel Messi en el Inter de Miami, sin embargo no pudo asistir al encuentro en el que el rosarino convirtió un espectacular gol de tiro libre para la victoria final de 2 a 1 frente al Cruz Azul por el Leagues Cup.

El motivo de su ausencia, según un medio local, fue que Susana Giménez le solicitó entradas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pero no se las habría conseguido. “No me consiguieron las entradas, no le hablo a nadie más... Lo veré en otro lado porque lo amo”, indicó en diálogo con Intrusos en el espectáculo (América).

En su retorno al país, la “Su” se mostró muy contenta e incluso interactuó con admiradores que la saludaron en el aeropuerto. Así, un hecho despertó la curiosidad de todos cuando un personal de asistencia de la terminal la ayudó con una importante cantidad de valijas y ella le dio una generosa propina. Susana, vestida de un tapado de piel de leopardo, le agradeció al hombre con $3000.

Desde Miami, Susana Giménez le deseó suerte a Oscar González Oro en su debut al frente de Nosotros a la Mañana

Durante su debut como conductor de Nosotros a la mañana (eltrece), Oscar González Oro recibió un saludo muy especial. En un audio que fue reproducido al aire del ciclo televisivo, Susana Giménez le envió sus mejores deseos para esta nueva etapa de regreso a la Argentina. Además, la diva asumió el puesto simbólico de madrina del programa.

A pesar de que su presencia en el ciclo será transitoria, hasta que Fabián Doman cumpla con sus compromisos y retorne a la conducción, el periodista, que estaba instalado en Uruguay, recibió una cálida bienvenida. Además de lo que le dijeron sus compañeros, también llegó un audio de Susana Giménez que se reprodujo al aire. La conductora, quien trabajó junto a González Oro, le dedicó unas sentidas palabras.

El saludo de Susana Giménez para el “Negro” González Oro en su debut al frente de NAM

“Hola, ‘negri’. Pero qué tal, buen día. ¿Estás de estreno? Estuviste en todos los canales y ahora eltrece, así que bienvenido”, comenzó la diva en el mensaje. A continuación, recordó sus inicios en la señal y le auguró lo mejor a su amigo: “Vas a estar fantástico. Seguro que vas a hacer un programa bárbaro”.

“Me dijiste que yo era la madrina de tu anterior programa, que realmente me parecía un honor grande. Ahora me nombraste madrina de este. Es una responsabilidad total, pero creo que la vas a romper. Te deseo todo lo mejor”, expresó Susana, visiblemente alegre por el nuevo paso de González Oro en su carrera.

