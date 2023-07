Revelan los comentarios despectivos por los que Shakira podría demandar a Clara Chia Martí

escuchar

Esta semana se ventiló un nuevo escándalo que toca de cerca a Shakira y que colocó en el ojo de la tormenta a Clara Chia Martí, la novia de Gerard Piqué. Según detallaron los medios españoles, la exestudiante de publicidad habría lanzado mensajes despectivos contra la cantante. Tras estas ofensas, la artista advirtió que podría acudir a la Justicia de ser necesario.

La tensión entre Clara Chía y Shakira escaló a un nuevo nivel luego de que se dieran a conocer una serie de descripciones poco satisfactorias sobre el estado físico y emocional de la cantante. Según comentó la sección Egos, del medio La Razón, en una reunión con amigas, la pareja del exdefensor del Barcelona mencionó algunos aspectos de la personalidad de la colombiana y estos llegaron a sus propios oídos tras la repercusión dentro de su familia y en los medios.

“Bruja, vieja y menopáusica”, es la versión de los dichos sobre Shakira que circuló entre el entorno de Clara Chía Martí y que se destapó esta semana al público. Al tomar conocimiento, la cantante se disgustó por los comentarios y le habría solicitado a Piqué un freno de parte de la joven de 24 años, ya que esto podría derivar en una causa judicial.

Shakira le habría solicitado un freno a Gerard Piqué para que Clara Chia Martí no lance frases ofensivas contra ella (Fuente: Instagram/@shakira)

Si bien el exfutbolista cumplió con el pedido de la madre de sus hijos, Sasha y Milan, Clara también sería el foco de una serie de frases ofensivas y poco agradables por parte de Shakira, que según filtró el medio que se citó anteriormente, entre ella y sus pequeños llamarían a Chía Martí: “La empleada de papá”. Esto también generó una ruptura en un vínculo familiar que aún continúa deteriorado a causa de las constantes indirectas públicas que uno y otro lanzó a poco de confirmarse la separación el pasado 2022.

Cabe recordar que la escalada dentro de la familia ensamblada tuvo un punto álgido a inicios de junio, cuando el hermano de Gerard, Marc, celebró su casamiento en Cataluña y en donde se guardó especial atención a un posible anuncio de boda entre el ex Culé y la joven catalana. Si bien no adelantaron el proyecto de una unión matrimonial, la pareja estaría en vísperas de programar una.

Según detallaron, Clara Chía Martí también sería víctima de un apodo despectivo por parte de Shakira y sus hijos Instagram: @3gerardpique

Mientras Shakira permanece en Miami, instalada felizmente con sus hijos y en donde a diario se muestra a través de sus redes sociales en distintos eventos de Fórmula 1, en los que se la vinculó estrechamente con Lewis Hamilton, en Barcelona, la madre de Piqué, Montserrat Bernabeu, sería una de las principales personas que insiste dentro del grupo familiar de celebrar una boda. Según mencionó en reiteradas ocasiones la prensa española, la progenitora está a gusto con Chía Martí, ya que además de ser catalana y compartir la misma cultura, tiene un estilo de vida “muy parecido” al de su Gerard.

En tanto, la presión entre Piqué aún es fuerte desde el ambiente mediático. Hace días en la transmisión habitual la Kings League con Ibai Llanos por Twitch, el catalán tuvo un feroz cruce con el streamer tras la insinuación de este sobre su vínculo con las mujeres: “Gerard, vos el amor no lo conocés todavía. Lo tenés que encontrar”.

El ex de Shakira de inmediato refutó y aseguró que era todo lo contrario: “Pero ¿qué decís? ¿Qué estás diciendo?, de verdad siempre atacándome. Yo ya he encontrado el amor”. Sin embargo, se limitó a decir eso y no especificó con cuál de sus exparejas o si es con su novia actual, Clara Chía Martí.

