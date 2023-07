Mica Viciconte estalló contra las críticas por llevar a su hijo descalzo: “¿Por qué no se miran ustedes?”

escuchar

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Mica Viciconte se defendió de una serie de críticas. A partir de imágenes junto a Fabián Cubero y su hijo Luca tras la llegada de sus vacaciones por el norte argentino, fue cuestionada por el hecho de que el bebé estuviera descalzo. Ante esto, la influencer estalló.

Durante las últimas semanas, la pareja se vio involucrada en un enorme conflicto por la presunta demanda de Indiana Cubero, la hija mayor de “Poroto”, contra su madre Nicole Neumann. Desde entonces, el referente de Vélez quedó a cargo de la adolescente, quien se fue a vivir con él, su pareja y su hermanito.

Después de ese tiempo tormentoso, los cuatro viajaron al norte argentino para disfrutar de unas vacaciones. A pesar de que las publicaciones de Viciconte sobre el viaje fueron de puro disfrute, se reencontró con el conflicto en su retorno a Buenos Aires.

Todo surgió a partir de su aterrizaje en Aeroparque, momento que quedó inmortalizado en una foto que se difundió a través de las redes sociales. Allí, se la puede ver con Luca en brazos, mientras Indiana y Fabián Cubero llevan el equipaje a su lado. Dentro de la postal familiar, varios usuarios en redes sociales señalaron un detalle y criticaron a la influencer por eso.

Mientras que todos lucen abrigados con buzo y camperas, el bebé, que tiene poco más de un año, iba descalzo. A pesar de que tenía una manta que le cubría casi todo el cuerpo mientras dormía abrazado a su mamá, quedó al descubierto una pierna y ahí se pudo ver que no llevaba medias ni zapatillas.

Esto generó muchas críticas por parte de sus seguidores y Viciconte no se quedó callada. “Yo le pregunto a todas las mujeres que bardean que el nené está descalzo: ¿de verdad tengo que explicar que sí le pongo medias?”, comenzó junto a la foto de la polémica. Luego, aseguró que está abierta a los consejos, pero que no acepta este tipo de comentarios: “¿Si dejo que mi hijo tome frío? Qué ganas de joder. ¿Por qué no se encargan de mirarse ustedes? Críticas constructivas las acepto con todo gusto, pelotu... no”.

En una historia posterior, compartió una serie de capturas de pantalla con mensajes contra ella por esta cuestión. Minutos después, publicó un nuevo mensaje en su story, donde reiteró su defensa y negó que el pequeño pudiera enfermarse por estar descalzo. “Les da miedo que el contacto de su piel con el suelo frío le vaya a provocar un resfriado por un viejo mito de la salud que dice que ‘los resfriados entran por los pies’. Pero no, los resfriados no entran por los pies, y los virus tampoco, así que los niños pueden ir perfectamente descalzos y no resfriarse”.

Sumado a esta polémica, el último posteo de Mica Viciconte sobre el viaje no estuvo exento de polémica. En una recopilación de fotos sobre su estadía en Salta, recibió críticas y el enojo de los usuarios por dos hechos distintos.

En primer lugar, varios jujeños apuntaron contra ella por su publicación después de visitar el pueblo de Uquía, en la Quebrada de Humahuaca, y encontrar la iglesia cerrada. Por otro lado, en Salta la influencer habría protagonizado una discusión a los gritos para que le den prioridad para entrar a un teleférico y saltearse la fila.

