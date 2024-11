Estos son los países que no tienen McDonald’s y las razones que llevaron a prohibir la famosa cadena de hamburguesas

Una de las tiendas de comidas rápidas más famosas es McDonald’s, por eso es poco probable que una persona visite algún país y no encuentre punto donde pueda comer una hamburguesa con papas fritas.

Estos establecimientos suelen ser frecuentados por los viajeros del mundo entero, en especial porque ya conocen el menú que ofrecen y para algunos puede llegar a ser complejo probar la gastronomía local.

Bolivia es uno de los países donde no hay McDonald's. sunsinger - Shutterstock

A pesar de que existen más o menos 34.000 restaurantes de la cadena en 118 países, los fanáticos de este alimento, se sorprenderán al descubrir que hay casi 100 países que aún no tienen un McDonald’s.

La ausencia de esta cadena de comida rápida puede obedecer a diferentes motivos, ya que en algunos de ellos si pudo hacer presencia, pero tuvieron que cerrar sus puertas debido a que no encajó con la población autóctona y en otros tuvieron que cerrar porque no era rentable y, en alguno esta cadena aún no coloca sus ojos.

En Jamaica alcanzaron a abrir hasta ocho puntos, entre los años 1995 y 2005, pero tuvieron que cerrar sus puertas debido a su baja rentabilidad. En el continente africano, hay cuatro países que hasta la fecha no cuentan con un establecimiento de esta cadena y son Egipto, Marruecos, Sudáfrica e Islas Mauricio.

En Europa, en el país de Montenegro no hay presencia de McDonald’s y todo se debe a que una ley que el Gobierno prohibió que haya cualquier clase de negocio de comida rápida, por lo que es imposible que haya un lugar de estos allí.

En Islandia tampoco hay distribución de este restaurante estadounidense, aunque llegó a tener tres puestos desde su llegada en 1993. Su salida del mercado se dio cuando llegó la crisis financiera en el año 2008.

Existen más o menos 34.000 restaurantes de McDonald's en 118 países. Sorbis - Shutterstock

Macedonia acogió varios restaurantes de McDonald’s, principalmente en su capital. Sin embargo, un problema con la licencia provocó que todas las cadenas tuvieran que cerrar en el año 2013.

Otros de los países que no cuenta con este lugar es Ciudad del Vaticano, aunque en este caso se trata de una cuestión de espacio y por eso no hay locales allí.

A continuación podrá encontrar el listado de algunos países que hasta la fecha no cuentan con un establecimiento de McDonald’s:

Afganistán.

Albania.

Angola.

Argelia.

Armenia.

Bangladesh.

Barbados.

Belice.

Benín.

Bután.

Botswana.

Brunéi.

Burkina Faso.

Burundi.

Cabo Verde.

Camboya.

Camerún.

Chad.

Comoros.

Congo.

Corea del Norte.

Costa de Marfil.

Djibouti.

Dominica.

Eritrea.

Etiopía.

Gabón.

Gambia.

Ghana.

Grenada.

Guinea.

Guinea-Bisáu.

Guinea Ecuatorial.

Guyana.

Haití.

Irán.

Temas Agenda EEUU