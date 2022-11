Estudia para ser atleta en Miami y muestra cómo es su rutina alimenticia y lo que ingiere “para sobrevivir”

escuchar

Estados Unidos es reconocido como país potencia en el deporte y en gran parte debido al sistema escolar que año con año impulsa a nuevos talentos. Así se explica que el país esté colocado en la cima del medallero histórico de los Juegos Olímpicos con más de 2000 preseas. Detrás de las conquistas individuales, hay una estructura que los respalda desde los primeros años de estudio.

La usuaria averykroll1 en Tiktok compartió un video en el que muestra lo que come en un día como atleta escolar y promete ser honesta porque no ingiere verduras en el desayuno y en la cena, como muchos deben pensar.

Joven atleta de Miami muestra lo que come en un día normal

Aves juega fútbol en Lady Mavericks, el equipo de la escuela secundaria Archbishop McCarthy, ubicada en el pueblo de Southwest Ranches, en Florida.

El día comienza con un café espresso con crema que dice que es necesario “para sobrevivir” a las primeras horas de la mañana, y un par de waffles de caja. Más tarde, bebe un yogurth y come un sándwich antes de ir a la escuela. En la hora del almuerzo, come pasta con pollo y aclara que aunque no se ve muy estético, “es realmente bueno”. La atleta no olvida tomar agua durante todo el día. A la hora del snack, Aves come botanas horneadas vegetarianas y, tras su entrenamiento, disfruta de un cupcake de cumpleaños. El día cierra con arroz integral, pollo y verduras.

“Este es otro video no aesthetic de lo que como en el día porque mi vida solo es aesthetic en fines de semana”, destacó en el clip que se popularizó en poco tiempo. La tiktoker disfruta compartir sus rutinas con sus seguidores, aunque la mayor parte de su contenido no se trata de la práctica deportiva ni de su dieta.

El video es parte de una tendencia bajo el hashtag #whatieatinaday y, aunque es muy popular entre los usuarios, TikTok advierte que aunque aprecian “la expresión creativa”, la prioridad “es mantener un ambiente seguro para los usuarios” y promueven la búsqueda de un equilibrio con especialistas para evitar trastornos alimenticios.

El deporte colegial es una de las prioridades del sistema educativo de los Estados Unidos (Jim Shorin/Stanford Athletics via AP)

Las actividades deportivas son fundamentales en las escuelas estadounidenses. No solo en temas de salud física y mental, también para quienes comienzan a construir una trayectoria desde los primeros años, debido a que en su momento será más fácil acceder a una buena universidad a través de una beca deportiva. Si bien la principal oferta es el fútbol americano y el básquetbol, el fútbol ha crecido en interés y respaldo económico, especialmente para las mujeres.

De acuerdo con el ranking de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria), las universidades mejor posicionadas gracias a su equipo de fútbol femenino son la Universidad Estatal de Florida, la Universidad de Alabama, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Carolina del Norte.

A los equipos suelen integrarse talentos locales y extranjeros, jóvenes que se mudan a los Estados Unidos en busca de una mejor educación que combinan con el desarrollo deportivo. Así se entiende que cada cuatro años triunfen en las contiendas olímpicas con delegaciones multiculturales.

