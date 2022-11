Habló del temor que sienten los pasajeros antes de viajar en avión e hizo reír a muchos: “No lo puedo creer”

escuchar

Sentir estrés cuando se viaja en avión es común. Las personas deben pasar por situaciones que en ocasiones ponen a prueba su paciencia: largas filas, problemas con la documentación de las maletas y hasta retrasos en las salidas y llegadas son algunos de los retos que hay que enfrentar en un traslado aéreo. Eso fue lo que una joven argentina representó en un video que se volvió viral, con un toque de humor único.

Renata Blasevich, quien publica bajo el usuario de @renatablasevich, compartió en TikTok una grabación donde primero se mostró preocupada en un aeropuerto y en una situación que es familiar para muchos viajeros. “Lo único que quiero es que la valija pese menos de 23 kilos, ¿y si no qué hago? Me entro a colgar ropa. Me toca a mí ¡Por favor que pese menos de 23 kilos! Cristo. ¡Primera etapa superada!”, bromeó la creadora de contenido. De esta forma, dramatizó una experiencia común.

Ese solo fue el inicio. Luego, Renata exhibió cuando se subió al avión y descubrió cuál era su asiento asignado. “El siguiente paso es que me toque sentarme al lado de alguien que no llore, que no grite, que no ronque. Ay no, peor, me tocó al lado de tiktokers”, se mofó.

Una tiktoker interpretó todo el temor que sienten los pasajeros

Como alusión a una de las prácticas que los creadores de contenido como ella suelen hacer, la argentina siguió con la parodia: “Por favor que las tiktokers no se pongan a grabar videos todo el viaje. Ay, ya empezaron, no te la puedo creer”. La joven también representó esa angustia que se vive cuando se viaja a otro país y, por la barrera del idioma, no se entienden las indicaciones de cabina.

A la joven le tocó sentarse al lado de tiktokers y bromeó sobre eso @renatablasevich / TikTok

El video hizo que la comunidad virtual pasara un rato agradable y también que se sintiera identificada, dado que acumula más de 1,7 millones de ‘me gusta’ y 2400 comentarios de personas que vivieron algunas de estas experiencias en la vida real.

Situaciones incómodas en aviones

Dentro de los aviones suelen ocurrir anécdotas desconcertantes. Además, con los avances de la tecnología, todo queda al descubierto en las redes sociales, que funcionan como una plataforma de almacenamiento en donde estas historias encuentran eco.

Uno de los casos que se dieron a conocer recientemente fue el de una argentina que, para no exceder el límite de equipaje y evitar un pago adicional, habría burlado la seguridad del aeropuerto. En pleno vuelo, la joven se quitó algunas capas de la ropa que se había colocado encima para que su maleta pesara menos. Su compañera de vuelo la habría descubierto in fraganti.

Viajar en avión es una fuente de experiencias para los pasajeros Lukas Souza / Unsplash

En el video que se viralizó, se escuchaba una frase que también tienen varios clips populares: “No me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien”, que es el diálogo de una telenovela que se volvió muy popular en TikTok.

Las anécdotas como estas sobresalen. Hace un par de meses, la tiktoker Flor Monteforte describió como se durmió en su vuelo desde Miami hasta que algo “frío” en sus pies la perturbó. En una situación casi inverosímil, aseguró que aquella sustancia era la orina de un niño pequeño que estaba sentado en el asiento de adelante.

