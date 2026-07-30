Acusan a un productor de “Joker” y “Ghostbusters: Afterlife” de estafa piramidal por US$100 millones en Chicago

Un productor de cine vinculado al financiamiento de películas como Joker y Ghostbusters: Afterlife enfrenta una causa penal en Estados Unidos. Un gran jurado federal de Chicago, Illinois, imputó a Jason Cloth por un presunto esquema Ponzi mediante el cual habría obtenido más de 100 millones de dólares de inversionistas con falsas promesas relacionadas con películas, videojuegos y otros proyectos del sector del entretenimiento.

Quién es Jason Cloth y qué sostiene la Fiscalía federal

Según la Fiscalía federal, la causa tramita en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Los fiscales sostienen que Cloth, de 60 años y residente en Beverly Hills, California, dirigía la empresa canadiense Creative Wealth Media Finance Corp. y convencía a sus clientes de invertir en supuestos proyectos con altos rendimientos.

De acuerdo con el expediente, entre 2019 y 2026 obtuvo fondos mediante declaraciones falsas sobre el valor y el desempeño de esas inversiones. Parte del dinero, según la investigación, terminó en un desarrollo inmobiliario en Canadá y no en los proyectos que había presentado a los aportantes.

La investigación sostiene que el productor de “Joker” utilizó un esquema Ponzi

Las autoridades federales afirman que el productor operó mediante un esquema Ponzi, una modalidad de fraude financiero en la que el dinero aportado por nuevos inversionistas se utiliza para pagar supuestos rendimientos a quienes ingresaron anteriormente y mantener la apariencia de un negocio rentable.

Los fiscales sostienen que Cloth utilizó fondos de nuevos aportantes para cumplir compromisos con clientes anteriores mientras continuaba captando inversiones mediante promesas que, según la acusación, no se correspondían con el destino real del dinero.

La imputación también solicita la confiscación de bienes por al menos US$12,25 millones, monto vinculado a algunos de los activos identificados durante la investigación.

Las autoridades federales afirman que el productor operó mediante un esquema Ponzi, una modalidad de fraude financiero C Press

Fue detenido en Los Ángeles y enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo

Cloth fue arrestado el martes en Los Ángeles, California , y ese mismo día fue presentado ante un tribunal federal. El gran jurado lo imputó por siete cargos de fraude electrónico , un delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada cargo , aunque una eventual condena dependerá del desarrollo del proceso judicial.

fue arrestado el martes en , y ese mismo día fue presentado ante un tribunal federal. El gran jurado lo imputó por , un delito que contempla una pena máxima de , aunque una eventual condena dependerá del desarrollo del proceso judicial. La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois , el FBI de Chicago y cuenta con la colaboración de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

, el de Chicago y cuenta con la colaboración de la (SEC, por sus siglas en inglés). Las autoridades recordaron que la imputación constituye una acusación formal y no implica una declaración de culpabilidad. El productor mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso continúe.

El FBI pidió que posibles víctimas aporten información

Tras anunciar la imputación, el FBI convocó a cualquier persona que considere haber sido víctima de Jason Cloth o de Creative Wealth Media Finance Corp. a comunicarse con la agencia.

En un mensaje en la red social X, la oficina del FBI de Chicago precisó que la investigación también abarca inversiones que el productor habría promovido a través de las empresas C2 Motion Pictures y Shaggy Dog Media desde 2019.

El FBI de Chicago busca identificar a posibles víctimas de Jason Cloth X FBI Chicago

Además, solicitó a quienes crean haber resultado afectados o cuenten con información relevante que colaboren con la investigación. El organismo reúne testimonios y documentación para determinar el alcance del caso.