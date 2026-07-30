Oficial en Illinois: la iniciativa de Brandon Johnson en Chicago que impacta a conductores con licencia profesional

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, en Illinois, anunció esta semana la creación del Centro de Recursos para Conductores, una nueva iniciativa que acerca información a quienes tienen licencia de conducir profesional. El objetivo es proteger y educar a los trabajadores del transporte mediante asesoría legal, capacitación sobre derechos laborales y otras acciones.

Johnson creó el Centro de Recursos para Conductores en Chicago

El gobierno de Chicago emitió un comunicado oficial el lunes 27 de julio en el que anunció la creación del Centro de Recursos para Conductores (DRC, por sus siglas en inglés) para los trabajadores del transporte público con licencia de la ciudad, incluidos los proveedores de redes de transporte.

La nueva iniciativa del alcalde Johnson en Chicago ofrecerá recursos a los conductores con licencia profesional @ChicagosMayor

En conjunto con el Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor (BACP, por sus siglas en inglés), las autoridades eligieron al Instituto Educativo People’s Lobby para operar el DRC. Allí, se brindará asistencia para acceder a representación directa, apoyo, divulgación y servicios educativos para todos los conductores de transporte público.

“Chicago sigue siendo pionera en la promoción de los derechos y la protección de los trabajadores. El DRC ya es una realidad y garantizará que los conductores de transporte público tengan acceso a servicios esenciales, formación y apoyo”, declaró Johnson. En esa línea, enfatizó la importancia de actualizar el sistema para los empleados del rubro.

Quiénes pueden acceder a los servicios del DRC en Chicago

El centro está disponible para todos los trabajadores con licencia del BACP, lo que incluye:

Taxi

Livery (vehículos de alquiler)

Conductores de servicios compartidos, como Uber o Lyft

Vehículos de alquiler o turismo con capacidad para menos de 16 personas

Pedicab (bicitaxi)

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, habla sobre la iniciativa Link Match

Según el anuncio, el Instituto Educativo People’s Lobby llevará a cabo actividades de divulgación y proporcionará educación e información sobre el sector de los chóferes públicos. Esto incluye la obtención de licencias por parte de la BACP, las mejores prácticas, las cuestiones de seguridad y la formación específica sobre los servicios y programas disponibles.

A su vez, las autoridades señalaron que el DRC ayudará a los chóferes públicos a comprender y gestionar cuestiones legales y los derivará a la entidad gubernamental o al proveedor de asistencia jurídica correspondiente.

Mediante la ampliación de estos servicios, la organización facilitará el acceso a los organismos gubernamentales pertinentes y concientizará sobre la protección jurídica y los derechos laborales. Al ingresar a la plataforma del DRC, se exhiben tres herramientas fundamentales:

Presentar una queja

Información sobre la licencia de conductor público de Chicago

Información sobre las leyes laborales de la jurisdicción

Aumento de tarifa de los taxis: la otra medida de Johnson en Chicago

Como medida adicional para apoyar el sustento de los trabajadores, el alcalde recordó en el mismo comunicado que el 1° de julio de 2026 entraron en vigor nuevas tarifas para los taxis, ajustadas al aumento del costo de vida.

El alcalde Johnson de Chicago anunció nuevas tarifas para los taxis como medida adicional para beneficiar a los trabajadores City of Chicago

La actualización corresponde al primer incremento en una década, e impacta de la siguiente manera:

Tarifas Base y de Recorrido

Tarifa base (Flag Pull): 3,25 dólares por el primer 1/9 de milla ( 179 metros ).

por el primer 1/9 de milla ( ). Distancia adicional: US$0,31 por cada 1/9 de milla ( 179 metros ) adicional.

por cada 1/9 de milla ( ) adicional. Tiempo transcurrido: US$0,31 por cada 45 segundos de espera o tráfico.

Cargos Adicionales (Recargos)