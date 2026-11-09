Adiós a la inflamación: la receta viral de Eva Longoria con sardinas avalada por un nutricionista por su aporte de omega-3

Eva Longoria probó una receta con sardinas en lata. Se trata de un producto estrella entre las celebridades por su aporte de omega-3, un nutriente que fue destacado por el nutricionista Pablo Ojeda en una entrevista con La Vanguardia.

La receta viral de Eva Longoria: tostadas con sardinas en conserva

“Voy a probar esta tendencia de las sardinas”, anunció Longoria en sus redes sociales al comienzo de la grabación. La actriz y modelo reconoció que esta variedad de pescado no le gusta, pero se desafió a degustarla nuevamente con esta forma de preparación.

El truco de Eva Longoria con sardinas

La actriz usó una conserva con limón. Para acompañarla, preparó unas tostadas de pan de masa madre, a las que les untó mantequilla francesa.

Durante el armado del plato, incorporó limón y perejil, y para darles el toque final, le sumó las alcaparras.

“Está muy bueno con las alcaparras”, aseguró la protagonista de Esposas desesperadas. “Ahora puedo comer sardinas”, celebró.

Pablo Ojeda, nutricionista: “Las sardinas son antiinflamatorias y muy ricas en omega-3”

En una reciente entrevista, publicada el 2 de noviembre pasado por La Vanguardia, el nutricionista Pablo Ojeda se refirió al aporte nutricional de las sardinas, y afirmó: “Son uno de los alimentos más interesantes desde el punto de vista nutricional”. El especialista destacó su aporte de omega-3 y las describió como uno de los alimentos “más antiinflamatorios que existen”.

Las sardinas son el alimento más poderoso por el aporte de proteínas, omega-3 y vitamina D para el organismo (Fuente: Pexels)

La explicación del especialista tiene respaldo en los informes de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Según su Oficina de Suplementos Dietéticos, los omega-3 EPA y DHA (dos tipos de ácidos grasos omega-3 presentes en pescados y mariscos) intervienen en la producción de moléculas de señalización; una mayor presencia de estos ácidos grasos puede orientar ese equilibrio hacia una menor actividad inflamatoria.

En este sentido, el citado informe destaca en paralelo que los estudios con suplementos con omega-3 en personas con artritis reumatoide presentan resultados variables y no muestran efectos consistentes sobre dolor, hinchazón articular o rigidez matutina.

Cuánto omega-3 aportan las conservas de sardina y qué revisar de la receta

Para dimensionar el aporte con una referencia estadounidense, la tabla de los NIH registra 0,74 gramos de DHA y 0,45 gramos de EPA en tres onzas —aproximadamente 85 gramos— de sardinas en salsa de tomate, escurridas. Lo que se traduce en 1,19 gramos entre ambos tipos de omega-3.

Ojeda también destaca las proteínas, la vitamina D y el calcio, que aporta este producto, especialmente cuando se consumen las espinas ablandadas durante la conservación. Además, el nutricionista señala que estas conservas facilitan incorporar pescado sin tener que conseguirlo fresco ni dedicar tiempo a cocinarlo.