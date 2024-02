escuchar

La alimentación es un factor muy importante en la vida deportiva de Travis Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs, que, con su equipo se proclamó campeón en el Super Bowl 2024. Su dieta debe ser muy saludable y, sobre todo, ayudarlo a rendir al 100 % en sus entrenamientos y partidos. Es por esta razón que Kelce consume un total de 4000 calorías en los días de juego y entrenamiento, para alcanzar el peso aproximado de 113 kilogramos.

Desde 2016, la dieta de la estrella de los Chiefs está a cargo de una persona de su entera confianza, a quien conoce desde que eran muy pequeños: Kumar Ferguson, quien prepara tres comidas frescas al día para que su amigo de la infancia pueda concentrarse en las rutas y la preparación del juego.

“Solo sabiendo que puedo tener algún tipo de impacto en su salud, intento dar lo mejor de mí para asegurarme de que esté equipado en el campo y con energía”, dijo hace unos meses Ferguson en una entrevista con el medio Startland News. El cocinero va todas las mañanas a la casa del deportista para prepararle su comida.

“Todo lo relacionado con la dieta de Travis y lo que hacemos es intencional”, afirmó. “Todo es para combustible, para comodidad, hidratación, nutrición. Hay un propósito detrás de cada plato. Vas al supermercado con esa mentalidad. Entras en la cocina con esa mentalidad. Pones esa intención en la comida y luego esperas que se traduzca en una salud optimizada”, explicó.

Travis Kelce al momento de la victoria de los Kansas City Chiefs George Walker IV - AP

La dieta de 4000 calorías de Travis Kelce

En varias ocasiones, el novio de la superestrella de la música, Taylor Swift, ha enfatizado que su alimentación tiene un impacto positivo en su rendimiento deportivo, lo que se refleja también en los récords que alcanza de manera individual cada año. En varias entrevistas, dio pistas de algunos de los alimentos que consume durante el día, como las tostadas francesas, el bife, la espinaca o una pasta con mariscos, según un recuento del New York Post.

Kumar Ferguson sube algunos de los platos que prepara en su cuenta de Instagram Instagram / Kumar Ferguson

“Tengo que comer unas tostadas francesas para aumentar mi nivel de azúcar en la sangre e incorporar algunos carbohidratos”, dijo Kelce a Men’s Journal. “Me encantan las tostadas francesas. Las como siempre en la previa a un partido del equipo”. Los carbohidratos del pan ayudan a evitar que los músculos se descompongan, mientras que las proteínas ayudan a desarrollar y mantener la fuerza muscular.

Los filetes no pueden faltar en su dieta, especialmente porque son los favoritos de Kelce y los come por tradición familiar. “Cuando estaba en la universidad, regresaba a su casa en Cleveland y a las dos o tres de la mañana, su padre estaba afuera, en el patio trasero, asando filetes para nosotros”, explicó Ferguson: “Todos son simplemente tipos del norte. (Come) filetes, chuletas, pollo y cosas así, pero trato de darle un toque moderno”, mencionó.

El amigo y chef personal del ala cerrada también reveló que el atleta no es precisamente un fanático de las verduras, pero las espinacas siempre serán un componente clave de su dieta. Como cena, Ferguson suele prepararle a Kelce una pasta al estilo Alfredo con mariscos. “Esta comida pesada y cremosa es una gran fuente de lácteos, carbohidratos y todos los nutrientes que contiene el pescado”, sumó.

