Antonella Siegert reveló el consejo que le dio Lionel Messi cuando irrumpió en la cancha para sacarse una selfie

En el segundo tiempo del partido entre Inter Miami y Colorado, los ojos del público se posaron en una protagonista inesperada: Antonella Siegert, una niña que saltó al campo de juego con el objetivo de sacarse una foto con su ídolo, Lionel Messi. Ahora, la joven brindó junto a su padre una entrevista en donde relató qué le dijo el futbolista rosarino.

Antonela Siegert es una nena venezolana de 12 años. Es parte de Nona soccer academy, donde juega como delantera. Fue botín de oro en la categoría sub 13 y también campeona. En algunos videos de su cuenta @antonella.soccer, se la puede ver dar muestra de su talento y, así como Messi, tiene una capacidad extraordinaria para inflar las redes de los arcos: lleva 29 goles en lo que va del año y su sueño es jugar en la selección de su país.

Qué le dijo Messi a Antonela Siegert

La joven fue junto con su padre a vivir la experiencia de ver un partido de Inter Miami y lo hizo al máximo. En el video que se viralizó en las últimas semanas, se la ve en el ingreso, luego en una tribuna lateral y, por último, ya durante el partido, junto a la barra brava conocida como “Vice City 1896″. En un momento del segundo tiempo, la niña esquivó la seguridad, pasó los carteles publicitarios y corrió por la cancha hasta alcanzar al Leo. En una reciente entrevista con el medio Univisión, la protagonista de este encuentro recordó el consejo que le dio Lionel Messi cuando se acercó a él: “Me dijo que saliera corriendo”.

La reacción de Messi fue genuina. En el video se lo puede ver sorprendido por la aparición de la joven, aunque a la vez tranquilo, acostumbrado a este tipo de situaciones. “Estaba llegando ahí y él vio que había un seguridad corriendo hacia mí, entonces me movió un poco para que no me golpeara directo”, explicó. En los videos se pueden observar a siete agentes dirigiéndose hacia ellos desde distintos puntos del campo de juego. “Estoy muy feliz de haber podido conocer a mí ídolo”, continuó Siegert, que aseguró que se sintió muy emocionada “por poder verlo de cerca”.

Antonella Siegert cumplió el sueño de sacarse una selfie con Lionel Messi

Las consecuencias evadir la seguridad para salud a Lionel Messi

De todas maneras, su sueño también traerá coletazos negativos. Messi la pudo proteger de la seguridad, pero no podrá hacer nada para impedir que la MLS sancione a la familia con una multa cercana a los 15.000 dólares y, además, le prohíba a ella y a su padre, Carlos Siegert, ingresar a la cancha durante el resto de la temporada. “Nosotros no sabíamos nada de eso, nos fuimos enterando después de que la noticia se hizo grande y la gente en comentarios ponía que nos iban a cobrar”, comentó el padre de la niña.

En el código de conducta de la MLS hay un listado de prohibiciones durante el desarrollo del evento. Allí se aclara que cualquier aficionado que rompa con lo establecido puede sufrir consecuencias, tales como: ser echado sin que se le devuelva la plata de la entrada o tener prohibida la entrada a futuros juegos. Todo depende del grado de violencia que conlleve la infracción que se cometa.