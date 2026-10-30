Bruce Willis regresa a Netflix en noviembre con una película de ficción en la que se enfrenta a su versión más joven

Netflix incorporará a su catálogo de Estados Unidos el 1° de noviembre una película de ciencia ficción protagonizada por Bruce Willis y estrenada originalmente en 2012. De esta manera, los espectadores podrán reencontrarse con una de las películas más recordadas de su carrera profesional.

Con presencia de Bruce Willis: la trama de la película que se estrena en Netflix en noviembre

El largometraje de ciencia ficción titulado Looper llegará al catálogo de la plataforma este 1° de noviembre de 2026. La producción cinematográfica, lanzada originalmente en 2012, contó con la dirección y el guion del cineasta Rian Johnson.

Con protagonismo de Bruce Willis, Looper fue estrenada en 2012 y ahora se suma al catálogo de Netflix Netflix

De acuerdo con el sitio What´s on Netflix, la trama de la película consiste en una historia de viajes en el tiempo en la cual una organización criminal envía a sus víctimas desde el futuro hacia el pasado. En ese contexto, un sicario llamado Joe ejecuta a los objetivos hasta el momento en que su nueva víctima resulta ser su propia versión mayor, encarnada por Bruce Willis.

El enfrentamiento entre ambas versiones del mismo personaje articula el conflicto central de la narración. La propuesta combina elementos de acción y drama dentro de una estructura de saltos temporales.

El trabajo de Joseph Gordon-Levitt para interpretar a la versión joven de Bruce Willis

El actor Joseph Gordon-Levitt interpretó la versión joven del personaje principal llamado Joe durante el rodaje de la película. Para lograr un parecido con Willis, el equipo de maquillaje le aplicó prótesis faciales durante tres horas al día en cada jornada de trabajo.

De acuerdo con Mens Journal, el diseñador Kazuhiro Tsuji y el artista Jamie Kelman elaboraron las prótesis labiales y los lentes de contacto para transformar el rostro del actor. Debido a la adherencia del pegamento facial, Gordon-Levitt ingirió batidos proteicos con sorbetes durante los descansos del rodaje.

En Looper, Joseph Gordon-Levitt interpretó la versión joven del personaje Joe, mientras Bruce Willis hizo lo propio en su faceta mayor Netflix

Además del cambio de apariencia, Gordon-Levitt estudió la voz y los gestos de su compañero de reparto a través de archivos de audio grabados en su dispositivo portátil. El elenco del film incluyó también las actuaciones de Emily Blunt y Jeff Daniels en papeles secundarios.

El diagnóstico de Bruce Willis y su retiro de la actuación

La familia de Willis anunció el retiro profesional del actor en marzo de 2022 tras un diagnóstico inicial de afasia. Esta condición médica afectó sus capacidades cognitivas y dificultó su habilidad para comunicarse de manera verbal.

El 16 de febrero de 2023, según un artículo de People, la familia de Willis informó que los médicos habían establecido un diagnóstico más preciso: demencia frontotemporal. Esta enfermedad neurodegenerativa e irreversible causa alteraciones en el habla, cambios en la conducta y pérdida progresiva de las habilidades motoras.

Kim Basinger recuerda Cita a ciegas, su película con Bruce Willis de 1987

La afección no tiene tratamiento curativo en la actualidad y obligó al actor a concluir su carrera cinematográfica a los 67 años de edad. Antes de su retiro definitivo, Willis completó la filmación de producciones como Gasoline Alley, Fortress: Sniper’s Eye, Wire Room y Paradise City.

En marzo de 2026, su esposa Emma Heming lanzó un fondo filantrópico orientado a financiar investigaciones sobre esta enfermedad neurológica. La iniciativa busca aportar asistencia a las familias y cuidadores que enfrentan esta condición en todo el mundo.