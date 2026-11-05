Céline Dion mandó construir una mansión de 1365 metros cuadrados en Florida y ahora se vendió por US$12,5 millones

Una mansión de estilo mediterráneo diseñada y construida para la cantante canadiense Céline Dion en Jupiter, Florida, fue vendida en una transacción privada fuera de mercado por 12,5 millones de dólares. La residencia, de ocho dormitorios y 11 baños, se encuentra en la exclusiva comunidad de Admirals Cove y cambió de manos tras haber figurado previamente en el mercado por un precio inicial de US$20 millones.

Cómo es la mansión que diseñó Céline Dion en Florida

La propiedad fue construida en 1998 para la cantante, de acuerdo con una publicación en redes sociales del agente inmobiliario Rob Thomson, de Waterfront Properties. Dion fue la dueña de la casa hasta 2002, cuando la vendió por US$9 millones. Ubicada en Jupiter, a pocos kilómetros al norte de Palm Beach, la casa está a la orilla de una laguna, con acceso navegable al océano Atlántico y cuenta con un muelle privado.

La casa que diseñó Céline Dion en Florida cuenta con una bodega de vinos, patio cubierto con cocina exterior, piscina y jacuzzi con vista al agua The Nicolas Group

Asimismo, la propiedad de dos plantas, que tiene una superficie de más de 14.700 pies cuadrados (1365 metros cuadrados) en aproximadamente 0,65 acres (0,26 hectáreas), cuenta con una piscina y jacuzzi con vistas al Lake Worth Creek.

Su diseño también destaca por tener suelos de baldosas a cuadros, techos artesonados, molduras elaboradas y accesorios dorados, según recogió Mansion Global.

“Es significativamente más grande que la mayoría de los terrenos residenciales en la comunidad”, de acuerdo con la publicación. Otras de las principales características de la mansión son:

Ocho dormitorios , entre ellos una suite principal con chimenea de piedra, una amplia sala de estar y acceso a una terraza.

, entre ellos una suite principal con chimenea de piedra, una amplia sala de estar y acceso a una terraza. 11 baños .

. Un cine con butacas de terciopelo rojo, techo artesonado y una lámpara de araña de cristal.

con butacas de terciopelo rojo, techo artesonado y una lámpara de araña de cristal. Una bodega .

. Un patio cubierto con cocina exterior.

La mansión vendida en Florida que fue diseñada por Céline Dion

Los detalles de la venta de la mansión en Florida

En junio de 2021, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) vinculada a Edward St. John, fundador y presidente de St. John Properties, adquirió el inmueble por US$7,6 millones.

Aunque, en mayo, el agente Rob Thomson la ofreció públicamente por US$20 millones, la finca fue retirada del listado en agosto y vendida de forma no pública al inversor Myron Miller, representado por el agente Willie Abreu, de The Nicolas Group en SERHANT. De acuerdo con Zillow, la venta se cerró definitivamente el 23 de octubre.

Por su parte, tras vender la propiedad en 2002, Dion construyó otro inmueble a medida en la comunidad de Jupiter Island, en el sur de Florida, inspirado en la arquitectura de las Bahamas y equipado con un parque acuático. Finalmente, lo vendió por US$28 millones.

Uno de los principales atractivos de la vivienda corresponde a su entorno exclusivo dentro del vecindario privado de Admirals Cove The Nicolas Group

La exclusiva comunidad de Florida que eligió Céline Dion para construir su mansión

Uno de los factores determinantes para que Miller tomara la decisión consistió en la exclusiva ubicación del inmueble, según señaló Abreu. “A mi comprador le encanta el golf y tiene hijos, así que le fascina que la comunidad sea privada y que pueda desplazarse a todas partes en carrito de golf”, detalló.

En ese sentido, destacó el confort del hogar. “Todas las comodidades son magníficas: gimnasio, restaurantes, piscinas... es como vivir en un resort”, indicó.

Asimismo, la casa se sitúa sobre la línea de agua, por lo que ofrece acceso directo al océano y un embarcadero privado. En la comunidad también viven otros residentes famosos, como Michael Jordan, Tiger Woods y Wayne Gretzky, según informó la revista Elle Decor.