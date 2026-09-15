De Los Ángeles a Nueva York: la nueva vida de Gustavo Dudamel, el director musical latino que causa sensación en EE.UU.

Gustavo Dudamel se presentó como el nuevo Director Musical y Artístico de la Filarmónica de Nueva York tras despedirse de la orquesta de Los Ángeles tras más de 17 años en el podio. En su nueva etapa, prevé concretar 12 estrenos, homenajes por los cumpleaños de John Adams y Steve Reich y realizar una gira por Europa.

Así empezó la temporada inaugural de Gustavo Dudamel en Nueva York

La primera “era Dudamel” comenzó el 10 de septiembre con la Gala Inaugural y se extenderá hasta el 3 de octubre. Entre las primeras actividades se destacó un concierto especial en el bajo Manhattan por el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Ayer, La @Nyphilharmonic Y Yo Nos Reunimos En Ground Zero Para Recordar A Quienes Perdimos, Acom

“El dolor y el amor tienen su propia manera de medir el tiempo. Es encontrar belleza incluso en medio de la tristeza y recordarnos que, aun después de los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz y esperanza”, reflexionó Dudamel en su cuenta de Instagram.

Sus próximas presentaciones incluyen estrenos mundiales de las compositoras Zosha Di Castri y Tania León, además de otros eventos. Entre ellos:

Gira internacional por Europa : expedición de dos semanas con actuaciones en París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena.

: expedición de dos semanas con actuaciones en París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena. Alianza de ópera con el Carnegie Hall : un proyecto de colaboración a cinco años con las actuaciones solistas de Marina Rebeka, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier.

: un con las actuaciones solistas de Marina Rebeka, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier. Ciclo dedicado a Beethoven: tres semanas de programación en homenaje al 200 aniversario de la muerte del compositor. El programa combina arreglos de tres de sus cuartetos de cuerda realizados por antiguos directores musicales de la orquesta (como Mahler, Mitropoulos y Bernstein), el Concierto para piano Nº2 con Mitsuko Uchida, la versión completa de Egmont, la Novena Sinfonía y un nuevo ciclo de canciones de Gonzalo Grau.

Gustavo Dudamel hará una gira de dos señanas con actuaciones en París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena Instagram/@gustavodudamel

La primera temporada culmina con la primera interpretación en la historia de la Filarmónica de Nueva York de la obra MASS de Leonard Bernstein, 12 estrenos mundiales, nacionales y locales, homenajes por cumpleaños de John Adams y Steve Reich.

Cómo su último concierto en la Filarmónica de Los Ángeles

El pasado 27 de agosto, el músico se presentó en el Hollywood Bowl para cerrar sus 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. Durante el evento, dirigió adaptaciones orquestales de temas clásicos y contemporáneos, en homenaje a Venezuela y a las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio. Algunas de ellas son:

Apertura clásica: la velada abrió con la “Tritsch-Tratsch Polka” de Johann Strauss II.

la velada abrió con la de Johann Strauss II. Beck: interpretó “Lonesome Rider” adaptada para orquesta

interpretó adaptada para orquesta Carlos Vives: presentó “ Solo quiero verte sonreír” y “La tierra del olvido” .

presentó “ y . Natalia Lafourcade: protagonizó uno de los pasajes al cantar “Pajarito colibrí” y un popurrí que incluyó “Alma llanera” y “Hasta la raíz”, acompañada por el coro de niños de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por sus siglas en inglés).

“La música transforma nuestras vidas. Cuando nos encontramos en momentos como el que atraviesa ahora Venezuela, nos vinculamos los unos con otros a través de la belleza del arte”, dijo.

Quién es Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano

Dudamel nació en 1989 en Barquisimeto, Venezuela. Su padre era trombonista y su madre profesora de canto, por lo que su casa estuvo colmada de música, según consignó su sitio web.

En 2004, captó la atención a nivel internacional al ganar la Competencia de Dirección Gustav Mahler. Desde ese momento, construyó una carrera global marcada por estas orquestas: