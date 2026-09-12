Gustavo Dudamel, músico y compositor: “Nunca es nuestro último concierto”

El pasado 23 de agosto, el director venezolano Gustavo Dudamel se despidió de la Filarmónica de Los Ángeles tras más de 17 años en el podio. En su discurso, reflexionó sobre su trayectoria profesional y aclaró que nunca existe “un último concierto”.

La reflexión de Gustavo Dudamel sobre la música

El director venezolano habló sobre su recorrido durante el A Concert for Venezuela, un recital benéfico dedicado a su país natal y a las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.

Allí, destacó que sus 17 años en la Filarmónica de Los Ángeles le enseñaron que la música contaba con un poder más allá del de entretener.

“La música transforma nuestras vidas. Cuando nos encontramos en momentos como el que atraviesa ahora Venezuela, nos vinculamos los unos con otros a través de la belleza del arte”, dijo.

Gustavo Dudamel asegura que la relación que construyó con el público y la Filarmónica de Los Ángeles se mantendrá "por la eternidad" Instagram/@gustavodudamel

Dudamel también expresó gratitud por La Gran Naranja y aclaró que, aunque fuese su último concierto como director de la Filarmónica,eso no significaba un final.

“Esta relación la compartiremos por la eternidad y hoy, que es el ‘último concierto’ —aunque en verdad nunca es el último—, tengo que agradecerles a todos por la generosidad de estar aquí, abrazados por la música”, señaló.

Así fue el último concierto de Gustavo Dudamel como director de la Filarmónica de Los Ángeles

El músico dirigió diferentes adaptaciones orquestales de temas clásicos y contemporáneos en homenaje al país caribeño. Estas fueron distribuidas de la siguiente manera:

Apertura clásica: la velada abrió con la “Tritsch-Tratsch Polka” de Johann Strauss II.

la velada abrió con la de Johann Strauss II. Beck: interpretó “Lonesome Rider” adaptada para orquesta

interpretó adaptada para orquesta Carlos Vives: presentó “ Solo quiero verte sonreír” y “La tierra del olvido” .

presentó “ y . Natalia Lafourcade: protagonizó uno de los pasajes al cantar “Pajarito colibrí” y un popurrí que incluyó “Alma llanera” y “Hasta la raíz”, acompañada por el coro de niños de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por sus siglas en inglés).

Lasso interpretó la canción "Mi Querencia" escrita por Simón Díaz Instagram/@gustavodudamel

Otros de los invitados especiales fueron el cantante venezolano, Lasso, y Chris Martin, líder de la banda Coldplay. Este último interpretó “ Fix You” junto a la orquesta y luego le cantó a Dudamel “Santa María” en español.

“Me pidieron que viniera a hacer este concierto y, por supuesto, dije que sí porque te amo a ti [en referencia a Gustavo Dudamel], a Los Ángeles y a Venezuela”, dijo el intérprete de “Paradise”.

Quién es Gustavo Dudamel, el director venezolano detrás de la Filarmónica de Los Ángeles

Dudamel nació en 1989 en Barquisimeto, Venezuela. Su padre era trombonista y su madre profesora de canto, por lo que su casa estuvo colmada de música, según consignó su sitio web.

El músico estuvo en El Sistema, un programa de educación musical fundado por su mentor, José Antonio Abreu, y luego estudió dirección con Rodolfo Saglimbeni.

Gustavo Dudamel, músico y compositor: “Nunca es nuestro último concierto”

A sus 18 años, fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela.

En 2004, captó la atención a nivel internacional tras ganar la Competencia de Dirección Gustav Mahler. Desde ese momento, construyó una carrera global marcada por estas orquestas: