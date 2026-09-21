Dick Van Dyke, 100 años: “Siempre he hecho ejercicio tres días a la semana y sigo yendo al gimnasio”

El pasado 13 de diciembre de 2025, el actor estadounidense Dick Van Dyke (protagonista de películas como “Mary Poppins”) cumplió 100 años. A pocos meses de celebrar su cumpleaños 101, el actor reflexionó sobre sus hábitos de salud y filosofía de vida.

Los secretos de Dick Van Dyke para mantener su vitalidad a los 100 años

El actor analizó sus cuidados físicos durante su participación en el pódcast “Where Everybody Knows Your Name” en enero de 2025.

Van Dyke señaló que nunca le dio importancia a la cifra de su edad y que el hábito continuo de ejercitar tres días a la semana ha evitado que sufra la rigidez física.

“Siempre he hecho ejercicio tres días a la semana y seguimos yendo al gimnasio. Así que creo que esa es la razón por la que no estoy tan agarrotado como otros de mi edad”, aseguró.

La rutina de Van Dyke consiste en una hora de entrenamiento en circuitos de pesas y máquinas, además de estiramientos en el suelo, ejercicios abdominales y una sesión de natación en su piscina.

“Cuando llegas a los 100 años, muchas cosas no funcionan muy bien”, dijo, en diálogo con The New York Times. “Pero, a veces me siento como si tuviera 15 años otra vez”.

Actitud juguetona y actividades familiares: los otros hábitos de Dick Van Dyke

El actor detrás de “Una noche en el museo” también habló sobre el papel de la salud mental a lo largo de su vida.

En un reportaje del The New York Times sobre su libro 100 reglas para vivir hasta los 100: Guía de un optimista para una vida feliz, aseguró que evita adoptar la mentalidad de un “anciano cascarrabias” y procura hacer bromas en el día a día.

Dick Van Dyke evita la mentalidad de "anciano cascarrabias" y mantener su sentido de humor Kevin Wolf - FR33460 AP

“Eso [tener un buen sentido del humor] mantiene al niño que tengo dentro. Te da una sensación de diversión y libertad”, escribió en su libro.

De igual modo, canta y tararea en su casa y convive con un perro y tres gatos que contribuyen a mantener su ánimo elevado. También procura mantener vivos sus vínculos familiares organizando visitas de sus nietos y bisnietos.

“El simple hecho de oírlos a todos ahí fuera chillar me llena de alegría”, detalló.

La carrera de Dick Van Dyke en Hollywood

La trayectoria de Dick Van Dyke en Hollywood inició a fines de la década de los cuarenta, cuando descubrió su pasión por la actuación en el club de teatro de su escuela secundaria.

En 1947, formó parte del dúo “The Merry Mutes” junto a Phil Erickson y realizó giras por la costa oeste en las que hacía mímica sobre discos. Para 1955, firmó un contrato con CBS para presentar The CBS Morning Show, donde trabajó junto a Walter Cronkite como encargado de las noticias y Barbara Walters como redactora.

Cuatro años después de dar el salto en la televisión, hizo su debut en Broadway en 1959 con The Girls Against the Boys. Poco después, protagonizó la obra musical Bye Bye Birdie (1960–1961) en el papel de Albert F. Peterson, interpretación por la que obtuvo un Premio Tony, según consignó Hello Magazine.